No es justo que las panaderas tengan que trabajar entre las abejas

En su mayoría son mujeres, las que atienden los locales que proliferan en el centro de Paraná, las que aseguran estar acostumbradas. La verdad es que para el cliente, la situación es bastante extraña porque si bien se desconoce si alguien fue picado alguna vez, el temor está latente.

El año pasado elde Santa Fe se preguntó: ¿Por qué hay abejas en las panaderías? El técnico bromatólogo Alejandro Gibert, especialista del departamento de Capacitación y Epidemiología de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe (Assal) respondió: "Es obvio que la presencia de cualquier insecto en contacto con los alimentos genere rechazo y es cierto también que eso no debería suceder. Pero respecto de las abejas hay que aclarar que las mismas no representan ningún riesgo para los consumidores ya que no hablamos de un vector que pueda transmitir algún patógeno que produce enfermedades".