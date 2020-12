Navidad en pandemia: se acrecienta el gran desafío de cuidar a los adultos mayores

Pasaron nueve meses desde entonces y algunas restricciones se fueron flexibilizando, al punto de que en una fecha tan sensible y que genera tantas emociones, como es la Navidad, se permitirá la salida de los residentes de los geriátricos para que puedan pasarlo en familia, con el cuidado correspondiente.

Sobre esta iniciativa, Mario Vivas, reconocido gerontólogo y médico geriatra de Paraná, confirmó a UNO: “Se han levantado ciertas restricciones que había, como por ejemplo la sugerencia de que no haya visitas en las instituciones geriátricas de parte de las familias. Y en algunos casos, no en todos, se están organizando las salidas en instituciones para que puedan pasar las Fiestas”.

No obstante, sobre esta medida el especialista opinó: “No todos adherimos, porque en esta pandemia muchas instituciones la pasaron muy mal. Particularmente fue nuestro caso, ya que tuvimos un brote interno de Covid, a pesar de que durante todo el año implementamos todos los protocolos, hasta hicimos más de lo que se pedía, y no hubo forma de controlarlo”.

En este contexto, el médico subrayó: “Lamentablemente fue un año de muchísimas pérdidas para muchos, en lo emocional, en lo económico, en lo físico, en fin, en todos los aspectos que uno se pueda imaginar. Y actualmente el virus sigue estando. Por más que hay cierta ‘tranquilidad’, está activo y hay muchísimas infecciones todavía. Se está esperando la segunda ola y hay incertidumbre con el tema de la vacuna, Para aquellos que hemos pasado tan malas experiencias, exponernos a que proliferen los contagios no me parece lógico”.

Acto seguido, remarcó que compartir una reunión familiar significa un riesgo para el adulto mayor, y explicó: “Por más protocolos que se organicen, una vez que el virus ingresa a un lugar es terriblemente contagioso, y es muy difícil controlarlo. Y si bien no podemos prohibir la salida de los residentes, le sugerimos a las familias que no es conveniente”.

Asimismo, advirtió: “Estamos en el medio de la tormenta todavía, en la incertidumbre por lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ya que lo que está aconteciendo en Europa, donde hoy están teniendo una segunda ola muy agresiva que está haciendo desastres, mucho más que la primera, después pasa acá”.

Alternativas

En la mayoría de los ámbitos la conectividad a través de Internet sirvió para acortar distancias durante la etapa del más estricto confinamiento, aunque no para reemplazar la calidez de un vínculo cara a cara. No obstante, frente a una población de alto riesgo, como son los adultos mayores, la virtualidad seguirá siendo la mejor opción para estar en contacto con los seres queridos en aquellos casos en que no puedan ser visitados o visitar ellos a sus familias en el marco de estas Fiestas.

Vivas señaló al respecto: “Desde la institución tratamos de acortar la distancia física, más que nada en esta época de las Fiestas, que este año van a tener un tinte un poco más nostálgico que festivo, porque en gran parte de toda la población estamos elaborando la cantidad de pérdidas que hemos tenido, y estamos duelando. Porque si bien fue un año de enseñanzas y a esto lo veo en mis pacientes que debieron aprender cosas nuevas al tener que conectarse con los demás de otra forma, a través de las redes y de este modo estudiar o hacer sus compras, para muchos este ha sido un año de experiencias terribles”.

adulto Navidad en pandemia: se acrecienta el gran desafío de cuidar a los adultos mayores

Sobre este punto, indicó: “Hay gente que ha perdido familiares, a sus seres queridos, y no han podido transitar la última etapa de su vida y menos despedirlos cuando murieron. Además hubo quienes afrontaron pérdidas económicas, físicas, de trabajo, entre otras”.

Desaconsejando las salidas de los residentes durante las Fiestas, comentó que desde la institución a su cargo están abocados no solo a la atención de los residentes, sino además al acompañamiento, al entendimiento y la contención de los familiares, y adelantó la alternativa propuesta: “Cuando nos planteamos en el equipo cómo abordar determinados temas, lo hacemos con una mirada más amplia, desde lo gerontológico, que va más allá de cada especialidad. Abarca todo: desde la parte médica, social, psicológica, kinesiológica, y tratamos de que en esta situación y en estas circunstancias particulares frente a las Fiestas, el residente se sienta comprendido. Lo que intentamos en primer término es reducir esas distancias físicas a través de videos, de trasmisiones de Facebook en vivo”, dijo, y aclaró: “En medio de este período, impulsamos las videollamadas entre los familiares y los residentes, hemos implementado para las Fiestas saludos a través de videos, tratando de respetar las singularidades y mantenerlos conectados con sus familias”.

Por último, aclaró: “Nosotros además estamos habilitando las visitas cada 20 días o un mes, con todos los protocolos para prevenir contagios. Obviamente vienen dos o tres familias por día, dos o tres personas por paciente, con turnos de mañana y tarde y los acompañamos con un profesional”.