Navidad: ¿Armamos la mesa afuera o adentro?

El Servicio Meteorológico Nacional elaboró un informe con los pronóstico del tiempo y las temperaturas en las distintas regiones del país el 24 y 25.

El pronóstico para la Nochebuena y la Navidad anticipa jornadas calurosas para gran parte del país, con la presencia del sol en la mayoría de las regiones según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Entre Ríos se esperan jornadas calurosas con la presencia de aire cálido y viento norte. Las temperaturas rondarán entre los 32° C y 35°C el martes 24 y entre 35º C y 40º C el miércoles 25, aunque la sensación térmica será superior.

SMN.jpg

SMN1.jpg

SMN2.jpg

SMN3.jpg

Por si la familia festeja en otra provincia te anticipamos que en Capital Federal se anuncia para la Nochebuena del martes que viene un clima caluroso, con un temperatura a la hora del brindis cercana a los 30 grados. El 24 de diciembre el clima en Capital Federal y Gran Buenos Aires variará entre los 24 y 34 grados, con sol y casi sin nubes.

En el norte se esperan altas temperaturas, pero en principio durante la noche no superarían los 35 grados, como es el caso de Santiago del Estero o San Salvador de Jujuy.

En la zona central también habrá altas temperaturas, superiores a los 30 grados, con sol, como en Santa Rosa, La Pampa.

Por ahora sólo en el extremo sur del país se espera la posibilidad de lluvias para este martes de diciembre, como en Río Gallegos, cuyas marcas térmicas rondarán entre los 5 y 17 grados.

La Nochebuena más fría del país se producirá en Ushuaia, donde el SMN anuncia un día con lluvias y tormentas, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11.