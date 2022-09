maestra de islas.jpg En el patio. Nancy Cañete tiene a su cargo la dirección de la Escuela Nº1 Gregoria Matorras de San Martín.

—¿Cuándo supo que quería ser maestra? ¿Cómo nació la vocación docente?

—En realidad, cuando lo pienso, creo que desde muy pequeña algo suponía ya que mi pasatiempo preferido era jugar a ser maestra. Me encantaba imitar a mi maestra de primer grado.

Mi vocación realmente inicia en el momento en que se abre en mi localidad el "Profesorado para la Enseñanza primaria con especialización en Educación Rural” un proyecto que buscaba formar maestros de la zona. Así que pertenezco -con gran orgullo- a la primera promoción de maestros rurales del Departamento. También debo decir tuve algunos maestros que me transmitieron su vocación por esta profesión y eso me hizo saber que una tarea tan importante como es la docencia debía ser tomada con respeto y con mucha responsabilidad.

—¿Cómo se sintió la primera vez que tuvo un curso a su cargo? ¿Cuáles fueron sus sensaciones?

—Mi primera experiencia fue de mucha ansiedad, me tocó un quinto grado en la localidad de Ceibas, con un grupo de 15 alumnos de diversas edades. El primer día se me cruzaban muchas cosas por mi cabeza, sobre todo me preocupaba el no poder llegarle a cada uno de los niños que estarían allí, pero al tiempito se convirtió en una de las tantas hermosas experiencias que te brinda la tarea docente. Hasta el día de hoy recuerdo a cada uno de ellos y ellos también se acuerdan de mí y ya eso es una gran recompensa. Recuerdo haber tenido chicos muy difíciles en cuanto a conducta, pero nos entendíamos tan bien que siempre llegábamos a ciertos acuerdos para que ellos pudieran aprender y dejar que sus compañeros también pudieran hacerlo.

—¿Siempre dio clases en la zona de islas?

—Toda mi carrera docente la realice en esta zona, soy nacida y criada en Villa Paranacito.

—¿Cómo describiría su escuela? ¿A sus alumnos? ¿A las familias de sus alumnos?

—La escuela en la que hoy me encuentro como directora es la Escuela N°1 “Gregoria Matorras de San Martín”, es un edificio muy grande que cuenta con una matrícula de 309 alumnos. Tiene dos turnos, mañana y tarde.

Los alumnos que asisten provienen de todas las clases sociales, la mayoría viven en zona cercana a la escuela, pero también tenemos un número significante de niños y niñas que vienen de isla adentro o sea se deben trasladar en lancha escolar para asistir.

Las familias de nuestros chicos, en su mayoría, son familias que siempre están acompañando a sus hijos en el proceso de aprendizaje, colaboran con los docentes y saben que nuestra escuela es una escuela abierta, siempre pensando en mejorar y brindar lo mejor a nuestros alumnos.

Al ser personas que han sido alumnos de esta escuela, guardan cierto cariño por la institución, es así que este año que la escuela cumple sus 100 años, en noviembre, una parte de la comunidad está ayudando y aportando para realizar los festejos.

—¿Qué es lo mejor de ser maestra? Y por contrapartida, ¿qué es lo más difícil?

—Lo mejor de ser maestra es poder llegar a cada niño, hacerlo sentir que es importante y alentarlo a que pueda superarse, sobre todo con respeto y con mucho cariño cuando estamos delante de ellos, saber que de una u otra manera algo de lo que les dimo quedó en su persona.

Lo más difícil es lidiar muchas veces con la burocracia administrativa que frena en algunas ocasiones la creatividad docente y provoca mucho desgaste. También es muy difícil la convivencia, sabemos que en la escuela debemos tratar con muchas personas, personas con diferentes maneras de pensar o actuar y que si queremos hacer bien nuestra labor siempre hay que buscar puntos en común, que muchas veces son muy difícil de encontrar. Esto diría que es una de las cosas más difíciles, como la vida misma. Aceptar y ser aceptado.

—¿Cómo se compone su familia y cómo se fue acoplando a lo largo de los años con el trabajo?

—Mi familia se compone de mi esposo y cinco hijos, cuando ellos eran chiquitos debía repartirme entre la escuela y la familia, debiendo decir que, si bien los he acompañado en todos los momentos importantes de su vida, hubo ocasiones que debía dejarlos para cumplir mi tarea. Gracias a Dios, me tocó un marido muy bueno que siempre me apoyó y me sigue apoyando en mi carrera. Así que era él quien muchas veces llevaba adelante la casa.

—¿Cuál es la huella que siempre buscó dejar entre sus estudiantes?

—Lo que siempre busqué dejar en mis chicos es la humildad, el respeto pero sobre todo el ejemplo del esfuerzo, creo que es lo que nos hace ser mejores personas. Todo el que me conoce sabe que el esfuerzo siempre me ha caracterizado, pero a esto le sumo el respeto y la humildad como condimento esencial en mi vida.