"Nahir Galarza llora mucho porque le cerraron el Instagram"

Nahir Galarza, la joven detenida por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú , lloró en su celda porque "perdió su cuenta de Instagram ". Así lo confirmó el vocero de la familia de la imputada, Jorge Zonzini.

En una entrevista a Radio Trend Tropic de Buenos Aires, el representante de la joven reveló que Nahir lloró por perder la red social y estuvo mal porque ya no puede recuperarla.

"Nahir llora mucho. Sabe que lo perdió. Intentaron recuperarla pero la perdió. Aún no sabemos quién se lo cerró. Me lo atribuyeron a mí, pero yo no fui", dijo.