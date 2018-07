Nada para festejar: Escuela cumple 45 años y sigue reclamando su edificio

La Escuela de Artes Visuales y Música de Rosario del Tala fue creada en el año 1972, desde entonces, la comunidad educativa fue utilizando edificios prestados o alquilados, algunos en mejores condiciones que otros.





En septiembre la institución cumplirá 45 años y es el deseo de su comunidad educativa contar con un edificio propio, en buenas condiciones para poder realizar sus actividades con tranquilidad y sin tener que padecer deplorables condiciones edilicias.





aula 7.jpg Foto: Facebook de Estudiantes





Este reclamo persiste en el tiempo, ya se entregaron más de 15 expedientes a distintas autoridades pero aún no se logra un compromiso oficial. La necesidad de un lugar en condiciones se vio emparejada al incremento de alumnos. "Hoy a la escuela asisten alrededor de 150 personas, entre alumnos y profesores" contó a UNO, Marcelo Barnes, integrante del centro de estudiantes.





"En la mañana contamos con educación secundaria, durante la tarde se dictan distintos talleres, entre ellos los de libre expresión, que enseñan violín; guitarra; cerámica; hay un coro de niños; bajo; percusión. Mientras que por la noche se dicta clases al nivel superior que consta con profesorado de Artes Visuales y profesorado de Música", señaló el alumno quien además describió que las aulas son muy pequeñas. Por ejemplo, en la que enseñan piano, tiene 2,20 por 3,50 metros y sólo entran seis alumnos y la profesora debe quedarse toda la clase en el medio, sin moverse.





piano Clase de piano Foto: Facebook Centro de Estudiantes





El edificio ubicado sobre calle Misael J. Parodi 130, en Rosario del Tala, pertenece a la escuela técnica N° 1 y está en muy malas condiciones. Allí las viejas ventanas están tapadas con cinta para que no entre el frío, las conexiones eléctricas son inseguras y sólo hay seis aulas que, a la vez, son deposito, cómo la biblioteca que además de contener libros está llena de trabajos prácticos que no entras en otras aulas o se arruinan por humedad y las filtraciones.





Concurrir a la escuela es súper económico, la cooperadora ronda los 400 pesos anuales y no es excluyente. El derecho a exámenes solo cuesta cinco pesos que se destinan a las fotocopias. Las actividades comienzan a las 7 de la mañana y se extienden a lo largo del día hasta la medianoche, por lo cual la comunidad educativa no entiende porque no han recibido ayuda. Desde el centro de estudiantes decidieron hacer viral la situación por la que atraviesan: "es imposible seguir así, tanto los profesores como los alumnos son excelentes y aman lo que hacen pero así es muy difícil y peligroso"









Piden soluciones para una lista de problemas

1. Hundimiento del piso de un aula y en la galería.

2. Resquebrajamiento de algunas vigas en los sanitarios.

3. Mampostería de las paredes en mal estado.

4. Cielorrasos en mal estado que peligran caerse

5. Rectoría con humedad tan acentuada que peligran documentación y archivos.

6. Falta de ventilación y aislación acústica en aulas para las actividades de la especialidad.

7. Puertas en mal estado, que abren hacia adentro

8. Falta de luminarias en el acceso al edificio en la playa de estacionamiento.

9. Falta de rampas de acceso.

10. Falta de sanitarios adecuados para personas con impedimentos motrices.

11. Falta de elementos de seguridad perimetral en el edificio.

12. Problemas con el suministro de agua