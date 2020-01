Nación invitó a congelar tarifas del transporte de pasajeros a las provincias

El gobierno nacional anunció el congelamiento por 120 días de las tarifas de colectivos y trenes en el área metropolitana, e invitó a las administraciones provinciales a replicar su decisión, mientras se diseña un nuevo esquema que permita fijar un precio de referencia para el costo de los boletos en todo el país.

“Las provincias toman sus medidas, nos estamos reuniendo con ellos, pero no podemos decidir sobre ellos. Nosotros estamos trabajando sobre la base de un costo único de boleto. Estamos trabajando una tarifa plana nacional y que cada municipio y provincia tiene el derecho de asumir si cobra por abajo o por arriba”, dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni.

El propósito del trabajo, dijo, es tener una estimación del costo del kilómetro transportado para establecer una tarifa plana “teniendo en cuenta las regiones y las particularidades”.

“Estamos invitando a la misma resolución a las provincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días, que no son 120 días caprichosos, sino que tienen que ver con la etapa de revisión de la política de subsidios integrales que creemos que hay mucho por trabajar allí”, indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ambos funcionarios estuvieron a cargo de la presentación de la medida.

Meoni apuntó: “Hoy hay mucha distorsión en ese sentido y es lo que queremos evitar”, remarcó. En ese sentido, durante la conferencia de prensa reconoció que “hay muchos desequilibrios en relación al costo de los boletos en una provincia u otra, en una ciudad u otra. Hay ciudades en las que vale 35,36 pesos un boleto, y en otras 10 pesos, cuando (el costo por) el kilómetro recorrido por un micro es más o menos lo mismo, digamos, la cantidad de combustible que gasta lo mismo, el gasto de cubiertas es lo mismo, el salario es lo mismo”, describió el ministro.

En el marco de la política de eliminación de subsidios, y transferencia de responsabilidades de la Nación a las provincias, el gobierno entrerriano financió el 50% del sistema de colectivos urbanos de las localidades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí, La Paz, y toda la red de servicios provinciales. Implicó una erogación anual de 350 millones de pesos.

Como gesto a favor de las empresas, el gobierno nacional dispuso días atrás el no aumento de combustibles, componente que incide notoriamente en el costo del servicio. “La medida que tomó el Presidente respecto del no aumento de combustibles en este período también impacta de manera importante sobre las empresas transportadoras de personas, con lo cual sus costos no van a tener un impacto mayor”, señaló Meoni. Por otra parte, mediante Resolución Nº 842/2019 se estableció una extensión de la vida útil de los colectivos que por ley sólo puede circular durante 10 años. Ahora, y como parte de la negociación con los transportistas se dispuso que “los vehículos de Autotransporte de Pasajeros de Carácter Interurbano, Turismo e Internacional, modelos 2007, 2008 y 2009, podrán prestar servicios hasta el día 31 de diciembre de 2020, siempre que aprueben la Revisión Técnica Obligatoria, cuyo certificado tendrá una vigencia de cuatro meses.

Finalmente Meoni manifestó su intención de “rediseñar” la tarjeta SUBE para extender su uso al ámbito nacional.

Boletos locales

*En Paraná, el boleto general tiene un valor de 29 pesos.

*En Concordia, 30 pesos.

*En Chajarí, 30 pesos.

*En Concepción, 25 pesos.

*La Paz: 20 pesos.

*Gualeguaychú: 27,69 pesos.