Murió a causa de Covid, el intendente de Bovril

Valenzuela fue diagnosticado de coronavirus luego de que se realizara los estudios y testeos. Se había informado en su momento, que el intendente se había contagiado por un contacto estrecho.

El 11 de febrero, Valenzuela había contado la noticia a través de las redes sociales:

“Soy Covid-19 Positivo”. El día jueves pasado el viceintendente, José Gillig, en un testeo de rutina dio positivo. A partir de allí desde el equipo ejecutivo tomamos las máximas prevenciones posibles. Durante el día de ayer y hoy presentamos fuertes síntomas compatibles con Covid-19. Se espero hasta el día de hoy para un nuevo hisopado, a los fines de evitar el falso negativo. Hace instantes los estudios determinan que en mi caso soy positivo. A diferencias de otros, yo sí presento síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y de huesos, etc. Estoy medicado, aislado, consiente que soy persona de riesgo. Haciendo, como decimos comúnmente, los deberes. Tratando que quienes a diario atentan contra nuestra salud, se detengan un momento. Esto demanda tiempo, cuidado, gastos, que muchos no pueden afrontar y no les queda otra que esperar la respuesta del Estado”, señaló el intendente.

El intendente que falleció tenía 52 años de edad, y su deceso fue notificado a parte de la población por los responsables del área de Salud de esa comuna.

De esta manera, es el segundo presidente municipal que fallece a causa de coronavirus. El primero había sido Federico Bogdad, de la ciudad de Gualeguay.