Municipios del área metropolitana evalúan alternativas y legalidad por boleto con tarifa diferencial

"Solicitamos una reunión en Buenos Aires con el Ministerio de Transporte, a la cual asistiríamos todos los intendentes involucrados o delegados para solicitar la posibilidad de que se nos dé un subsidio a todas esas otras localidades, incluyendo Sauce Montrull, Villa Fontana y Tezanos Pinto, donde también llega el colectivo", citó.







En las líneas 4, 6, 12, 15, 20, 22 y 24, alrededor del 50% de los usuarios de los pasajes corresponden a vecinos que habitan en esas jurisdicciones.





Así, hizo referencia a la búsqueda de financiamiento de la Nación o de la Provincia para que el boleto siga siendo igual, y si no la alternativa es que el boleto sea diferencial.





Así, dijo que esperan ver cómo se implementa la decisión, y si no aparecen soluciones alternativas, " habrá igual que acordar y van a tener que participar los concejos deliberantes de todas las localidades para que se pueda aplicar haber un boleto diferencial".





"La cuestión normativa es algo complejo, porque la Provincia quedó en averiguar cómo se implementa, porque los pasajes interurbanos están bajo la esfera de Transporte y no de los municipios. Entonces allí estábamos viendo cómo se iba a implementar eso, que es parte del trabajo y que en la próxima reunión nos dirá la Dirección de Transporte", refirió.





Respecto de la reunión en Buenos Aires, dijo que estaba prevista para hoy, pero finalmente fue suspendida y seguramente se reprogramará para la próxima semana. Allí iban a concurrir representantes de todos los municipios, incluido Paraná.





De todos modos, Donda contó que habló el sábado con el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé, ante la necesidad de reunirse con la Dirección de Transporte de la Provincia. "Obviamente queremos ver toda esta cuestión de la legalidad, no discutimos el boleto ni mucho menos, porque uno entiende que puede tener un valor distinto, y que Paraná subsidie solo al paranaense está claro, pero queremos ver justamente que no queden dudas respecto de la legalidad de todo". Justamente, el cuadro para el área metropolitana es otro aspecto a observar.





Finalmente, Donda manifestó: "Nosotros no queremos contradecir porque sí, y quedarnos sin un servicio. Estamos buscando la mejor manera, no queremos ni perjudicar a la empresa ni muchos menos a Paraná, ni tampoco perjudicarnos nosotros. Tenemos que pensar tal vez un nuevo sistema, o llegar a un acuerdo que componga soluciones para todos porque en definitiva si la empresa tal vez se va o deja de prestar el servicio, no es una solución. Hoy hay una sola empresa que presta esos servicios. La alternativa de quedarse sin transporte es muy complicado. Lo que nosotros estamos tratando es buscar la mejor manera legal y la mejor forma que componga los intereses de todos. Esto es confuso hasta para nosotros mismos, por eso necesitamos buscar una solución", reflexionó.







Tarifas en Paraná

El proyecto del Ejecutivo Municipal prevé las siguientes tarifas para los usuarios paranaenses.

-Boleto general: 22,80 pesos (quedaría en 22, a partir de un subsidio municipal por 180 días).

-Boleto Primario: 2,28 pesos.

-Boleto Secundario: 5,71 pesos.

-Boleto terciario y universitario: 6,84 pesos.

-Boleto obrero: 14,83 pesos.

-Boleto jubilado: 10,26 pesos.

-Boleto nocturno: 29,64 pesos.





Fuera de la ciudad

Las diferentes categorías de boletos para los usuarios de San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Sauce Montrull, Villa Fontana y Tezanos Pinto, el proyecto prevé el siguiente cuadro tarifario.

-Boleto general: 24,80 pesos.

-Boleto Primario: 12,40 pesos.

-Boleto Secundario: 12,40 pesos.

-Boleto terciario y universitario: 12,40 pesos.

-Boleto obrero: 14,88 pesos.

-Boleto jubilado: 19,84 pesos.











