Mundial de Qatar: crecen las consultas en Paraná para ir

Mundial de Qatar. Son muchos los que sueñan con ir al Mundial de Qatar.

Sobre este punto, Edgardo López Osuna, referente de una agencia de viajes de Paraná, señaló a UNO: “Son paquetes que no los manejan las agencias locales con salidas propias, ya que son grandes mayoristas los que operan estos eventos especiales, como es el Mundial de Fútbol. Ellos arman los paquetes y los distribuyen en las agencias, que somos quienes los comercializamos. Ellos ya hacen también la reserva de los vuelos y demás, pero ocurre que los cupos aéreos no son muchos, entonces largaron dos tandas y se agotaron enseguida”.

Con respecto a la demanda local, señaló que tienen muchas consultas y explicó: “En Paraná el movimiento es bueno, hay muchas consultas y se han hecho algunas ventas, pero no lo que deseamos, pero para vender más dependemos de que se generen nuevos cupos aéreos y calculamos que esta semana van a aparecer. Así que a los clientes que los tenemos esperando los llamaremos enseguida para hacerles la reserva y venderles el programa”.

Con respecto a los valores, hoy la oferta de las agencias de viajes arrancan en los 2.999 dólares, es decir, unos 600.000 pesos, y en ningún caso incluyen los aéreos, cuyo costo varía según la fecha de viaje, la clase y el momento en que se hace la compra, pero con mucha suerte se los podría llegar a conseguir a partir de los 1.300 dólares; de ahí en adelante. Este paquete incluye alojamiento de cuatro noches en Doha del 3 al 7 de diciembre, sin régimen de comida, cuyo costo deberá afrontarlo el pasajero; e incluye los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, coordinación permanente, una entrada a un partido de cuartos de final, asistencia al viajero y de regalo un kit de fan de fútbol.

A partir de ahí hay otras alternativas, con la misma cantidad de días y sin pensión, en las que varían la fecha y en consecuencia la fase del partidos que se podrá presenciar: 4.299 dólares sale viajar con este régimen para estar en un encuentro de cuartos de final; 5.299 para presenciar la disputa para conocer al ganador del tercer y cuarto puesto; 7.149 dólares para estar en la semifinal; y 13.299 dólares para emocionarse y gritar los goles en la final, o sea m{as de 2,6 millones de pesos. Seguramente para ese momento histórico la demanda de vuelos hará que cuesten más de 1.300 dólares los aéreos, así que también hay que pensar en este costo, y a esto sumar la comida y bebida.

Experiencia única

Pese a estas cifras, hay muchos interesados. Y aunque haya que desembolsillar una cifra exorbitante para el grueso de los asalariados, hay quienes están jugados a vivir una experiencia única. “Generalmente es un programa que lo compran personas que no tienen problemas económicos, entonces optan por los mejores servicios, lo más caros”, indicó López Osuna, quien a la vez analizó: “No creo que haya un tema económico para que no haya mayor demanda todavía, como ocurrió con otros mundiales. Sino porque de aquí a noviembre puede pasar cualquier cosa en el planeta y a esto ya lo hemos visto con la pandemia y al guerra entre Rusia y Ucrania, y es entendible que el cliente tenga esa precaución de invertir esa cantidad de dinero si no sabe si finalmente va a poder hacer ese viaje en forma segura”.

No obstante, destacó que es un viaje para conocer el primer mundo que es digno de visitarse: “Si te querés imaginar y soñar como es el primer mundo, vas a pensar en Qatar. Es un país que tiene lo último en tecnología, en diseño, en arquitectura. Allí están los edificios más modernos, los trenes son magnéticos, o sea que no tienen roces con las vías; solo te atienden máquinas, ya que uno está en el primer mundo, con toda la tecnología a disposición”.

No obstante, aclaró que como contraposición es un país con sus particularidades en lo cultural y refirió: “A nuestro mirar, están atrasados en cuestiones culturales. Ahí el machismo es exacerbado, la mujer está muy postergada, siempre yendo detrás del marido, tapada sin que se le vea la cara, excepto solo los ojos. Y también la sociedad está muy dividida en castas: están los ricos, después los universitarios, los comerciantes, y los que no son nada de eso viven del servicio doméstico y otras actividades de menor ingreso, de forma más postergada”.

Por las estrictas tradiciones que hay que respetar, el empresario turístico contó a UNO que previo al viaje harán una reunión para asesorar a los clientes que van a partir hacia el lejano país árabe. “Hay que tener muchísimo cuidado, porque allí las leyes se cumplen y son muchísimo más duras que en la Argentina. Por ejemplo, si a alguien le encuentran estupefacientes, vas preso seguro y por largo tiempo, por ejemplo”. “Nosotros, como empresa, vamos a hacer una reunión con quienes se hayan inscripto a este tipo de programa y daremos una charla para explicar cómo es el tema de la salud, la seguridad, la documentación, hasta cómo armar la valija, qué llevar, que no; para que se pueda tener una estadía de manera segura en Qatar”, expresó.

Por otra parte, señaló que lo recomendable es aprovechar ese viaje para conocer también Dubai, situada a unos 650 kilómetros. “Lo ideal es que sumen unos días más para visitar Dubai al finalizar el Mundial y conocer un destino que es destacado”, concluyó.