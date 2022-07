Lorena y Emanuel participan en el Mundial de Asadores Ancestrales..jpg Lorena y Emanuel participan en el Mundial de Asadores Ancestrales

Desde las 6.30 de hoy –8.30 hora argentina– hasta las 13.30 deberán preparar tres platos con diferentes proteínas, acompañados por una guarnición o una salsa. Mañana serán tres platos más y aunque estén acostumbrados a encender el fuego para transformar la materia prima en exquisitos manjares, saben que no es lo mismo hacer un asado con la carne, la leña y la parrilla que uno elige, que con los elementos que entrega un jurado de otro país.

Sobre esta experiencia, Lorena contó que desde que arribaron a Medellín estuvieron practicando, ya que hasta la forma de las parrillas es distinta, y comentó: “Es diferente a la que usamos nosotros allá, más cerrada, sin tanta entrada de oxígeno, por lo que cuesta más encender el carbón. La leña es difícil de conseguir porque en Colombia es temporada de lluvias y como estamos en altura es más complicado prender el fuego. Vamos a utilizar la leña que nos van a proveer en el certamen, que es de eucaliptus, y vamos a tener más trabajo, porque en Argentina no somos de usarlo, ya que hay leñas mejores. Y también nos van a dar un carbón mineral de la zona que no tiene demasiadas calorías. Estuvimos probando todo esto para no errarle, porque debemos tener en cuenta la altura, la humedad y demás”.

Según mencionó, el jurado va evaluar la presentación de la carne “porque todo entra por los ojos”, el color, las proteínas, la terneza, el sabor. También la vestimenta y la presentación de los competidores, y el trabajo en equipo. “Todo eso va a ser examinado. Van a estar observando cómo trabaja cada equipo, cómo manipula las proteínas, los fuegos, que no haya contaminación cruzada, entre otros aspectos. Sabemos que serán muy exigentes y nosotros vamos a trabajar como estamos acostumbrados a hacerlo: con mucha autoexigencia, y eso está a la vista con todos los galardones que ya tenemos”, dijo Lorena, y aseguró: “Hemos armado un equipo muy lindo, muy sólido, muy efectivo. Y creo que volveremos con algún premio. Esa es la idea, porque hemos puesto mucho para estar acá”.

El equipo de la Región Centro se luce en Colombia..jpg El equipo de la Región Centro se luce en Colombia

En la presente jornada les entregarán medio cordero o alguna pieza de esta carne para hacer a la estaca; también un pollo para cocinar al gancho o a la espada; y el tercer plato será una trucha asalmonada. Mañana será el turno de las carnes bovina y porcina, y de un postre a la parrilla. Sobre este punto, expresó: “Nos dan la costilla bovina, que es corte de exportación y no es igual a los cortes argentinos; es una carne selecta, más tierna. Y después tenemos el cerdo, que probablemente sea costilla subina. Y por último el postre al fuego, a las brasas, con una técnica libre, así que podemos usar todas las que queramos para presentarlo. Por reglamento no podemos adelantar nada, pero será un postre espectacular, bien tradicional, de esos que te recuerdan a la niñez junto a la abuela”.

A su vez, refirió: “A cada proteína que nos entrega la organización la tenemos que presentar con una guarnición o salsa, cuyos ingredientes los tenemos que elegir y comprar nosotros acá”. En este marco, sostuvo que más allá de las verduras y condimentos que se consiguen también en la Argentina, en Colombia hay muchos otros que no son comunes en el uso de los platos entrerrianos. Al respecto, Lorena destacó: “Acá hay zanahorias, tomates, cebollas, pero además tienen una variedad increíble de frutas y verduras que no conseguimos allá, con nombres que no nos resultan familiares. Y nos está asesorando y acompañando con todo esto Nelson Sosa, un paranaense que se casó con una colombiana y hace cinco años está viviendo en Medellín, cuya familia es conocida nuestra. Él nos está contando sobre las particularidades de las frutas y verduras exóticas que no tenemos allá. Así que es un gran colaborador del equipo por fuera de la competencia, y estamos muy agradecidos”.

Asombrados con esta variedad de ingredientes, los integrantes del equipo de los santafesinos y entrerrianos se animarán a incluir algunos a la guarnición que ya tenían pensado preparar antes de viajar. “Vamos a incorporar lo que consigamos de acá, en base a la idea que ya trajimos desde Argentina. Así que le vamos a dar nuestro toque cultural con la cocina regional argentina, pero con la impronta de estas frutas, verduras y condimentos de esta zona para la presentación del plato”, explicó, y subrayó: “Confiamos en que vamos a hacer una linda presentación de platos en este concurso ancestral, en el que no se puede utilizar nada con técnicas a gas o eléctricas”.

Esfuerzo y gratitud

Desde que fueron elegidos para ser parte de los representantes argentinos en el Mundial de Asadores Ancestrales, Emanuel y Lorena soñaron con llegar a Colombia. Para eso, debieron hacerse cargo de los costos del viaje prácticamente en su totalidad, en un contexto en el que la devaluación del peso vuelve cuesta arriba cualquier viaje al exterior.

Sabían que el esfuerzo iba a ser enorme para reunir el dinero, pero no hubo nada que los frene, ni siquiera las escaladas del dólar. Trabajaron mucho más de lo habitual, y en este logro no solo se alinearon los planetas, sino que mucha gente querida o allegada se dispuso a colaborar, donando los premios para un bono solidario que lanzaron, o comprando los números de la rifa que se hicieron.

Representantes entrerrianos ponen toda la carne al asador en el Mundial de Colombia..jpg Representantes entrerrianos ponen toda la carne al asador en el Mundial de Colombia.

“Como emprendedores gastronómicos con Ema la remamos. Por eso queremos agradecer a nuestros amigos gastronómicos, cerveceros y comerciantes que nos apoyaron con ese bono solidario que hicimos para recaudar fondos y nos donaron sus productos. Se vendieron todos los números a nuestros familiares, amigos, conocidos, y personas incluso de otras provincias que nos apoyaron con esto”, expresó Lorena.

Por último, con suma gratitud, remarcó: “El esfuerzo fue enorme y estamos muy felices de estar acá, adonde llegamos por nuestro propio mérito a competir con los mejores equipos de otros países y representar a la provincia y al país en este Mundial. Pero no hubiésemos llegado sin aquellas personas que nos dieron una mano. Así que estamos muy contentos y agradecidos”.