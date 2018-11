Mujeres que desafían sus miedos y se preparan para prevenir la violencia

En el corazón de barrio San Martín se levanta una casa que estuvo pensada para un proyecto estatal que por el momento no prosperó: el Vivero Municipal. El lugar estuvo abandonado en un contexto barrial de extrema pobreza y donde las necesidades quedan expuestas aún más por la profunda crisis económica, sumado a la falta de acceso a derechos, aunque esa brecha se acentúa cuando lo que faltan son políticas públicas. Pero la quietud en el lugar duró hasta que un grupo de organizaciones sociales decidió comenzar con un proyecto tendiente a generar discusión sobre diferentes problemáticas que atañen a la comunidad. A fuerza de perseverancia y de militancia barrial, el movimiento Ni un pibe menos por la droga, junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), integrantes de la cátedra de Salud Pública de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto de Psicología Social Pichon-Rivière, vienen sentando las bases de la casa de acompañamiento y atención José Daniel Rodríguez, en reconocimiento al joven militante de la CCC quien fuera una de las víctimas de la represión en diciembre de 2001.

Se trata de un espacio de acompañamiento de puertas abiertas donde confluyen múltiples talleres, a cargo de un grupo de profesionales, que se especializa en la prevención de adicciones y que en su última etapa convocó a mujeres de diferentes barrios de la zona para discutir e intercambiar experiencias de la realidad cotidiana.





Protagonistas de su historia

Todos los lunes a las 17 un grupo de mujeres de los barrios San Martín, Antártida Argentina, Cáritas, San Agustín, comenzó a poner en palabras sus preocupaciones, sus miedos, a todo lo que les pasa en comunidades donde la violencia, la vulneración de derechos y la falta de oportunidades son moneda corriente. "Estuvimos más de dos semanas calladas, hasta que empezamos a hablar, de los problemas que hay en el barrio, de los vecinos, de gente que conocemos. Así nos enteramos como podemos ayudarlos; así empezamos todas", contó Mirtha acerca de una experiencia inédita en Paraná para prevenir y erradicar la violencia de género . El taller Cosas de Mujeres responde a los lineamientos del proyecto de ley que plantea la declaración de la emergencia en violencia hacia las mujeres en Entre Ríos, donde se sostiene la necesidad de formar promotoras y preventoras "como un modo de hacer un trabajo territorial para poder llegar con tiempo a casos de violencia y abusos, y parar de alguna manera los femicidios", explicó una de las coordinadoras de la iniciativa e integrante de la CCC, Daniela Vera.

Primero con cierta timidez, quizás algo de desconfianza, las talleristas relataron en primera persona cómo es atravesar por situaciones traumáticas en el seno familiar, o de saber de otros casos de violencia que requieren de una urgente intervención, y no poder tener las herramientas para brindar una ayuda a tiempo. Sin quererlo, Mirtha se transformó en la vocera del grupo; en el salón la acompañaron otras mujeres, algunas con sus pequeños hijos en brazos, quienes aceptaron hablar de sus historias en función de un contexto social que las condiciona por el solo hecho de ser mujeres. "Hay muchos problemas de violencia de género y acercándonos acá ahora sabemos cómo tirarle un salvavidas a la persona para poder salir. Hemos visto la realidad, porque a veces no la queremos ver: vemos muchos problemas del barrio, de la familia y no solo de gente conocida. Acá tratamos de ayudarnos. Muchas mujeres no quieren pedir ayuda, por miedo", señaló.

Desde una silla cercana asiente Betiana, mientras atiende a su beba que no para de llorar. "Las mujeres a veces se acostumbran a la persona que las maltrata, las golpea, sufren violencia o lo quieren -en referencia a la pareja- o no lo quieren dejar", analizó. Dijo que la experiencia la ayudó a "verlo de otra manera. Antes nos venían a pedir ayuda y no sabíamos como ayudar a esas personas que sufren violencia. Respecto del proceso de aprendizaje explicó que comenzó buscando información sobre los canales donde encontrar ayuda, por ejemplo la línea 144 o el 911.

Reconocerse como sujetos de derechos fue otro de los cambios positivos ocurridos durante este tránsito. Solo basta con escuchar el mensaje de Natacha. "Aprendimos de las distintas violencias, porque nosotras hemos escuchado que un hombre le dice a una mujer 'estúpida' o que no sirve para nada. Y a veces las mujeres a eso no lo tomamos como violencia; aprendimos que también es violencia", afirmó. A esta altura ninguna quiere desaprovechar esta oportunidad de contarse para que otras puedan sentir que no están solas. "Si nosotras sufrimos un abuso u otra persona, nosotras tenemos que enseñarles. La que sufre un abuso tiene que buscar a una persona con la que sienta confianza y que si ella te ayuda, ir hasta la comisaría. Suele sucede que vas a la comisaría y no te toman la denuncia", aportó Jeanette.

La mayoría de las mujeres –de diferentes edades– dijo que la familia se mostró interesada en que sean parte de esta propuesta. A la vez insisten en que la falta de información todavía sigue siendo una barrera para combatir este flagelo. "No debemos hacerle sentir a la persona afectada que nosotros nos metemos en esa relación", recalcó Betiana.













Una enseñanza compartida que va dando sus primeros frutos