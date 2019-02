Mujeres entrerrianas reclamaron políticas para prevenir casos de violencia de género

El estado de desprotección de la mujer frente a un contexto de violencia machista cada vez más creciente y la falta de políticas públicas para prevenir esta problemática social, sigue siendo una de las principales preocupaciones del colectivo feminista. Si bien en el horizonte aparece como un faro el Paro Internacional de Mujeres y todo lo que representa en función de lograr nuevas conquistas, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas renovó ayer su reclamo para que se declare la ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres. En la Plaza 1° de Mayo un grupo de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales, gremios, entidades educativas y profesionales, distribuyeron volantes y recolectaron firmas. Se trata de una campaña denominada Verano Rosa, que durante todos los viernes de enero y de febrero se propuso desplegar en varias localidades entrerrianas acerca de una realidad que preocupa y que duele.

Tal como lo había informado en su edición de ayer Diario UNO, la multisectorial se concentró en la Plaza y luego se movilizó a Casa de Gobierno, donde se leyó un documento donde confluyeron todas las demandas.

"Hoy –por ayer– hacemos la marcha de antorchas para que se declare la ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres. Hay una campaña a nivel nacional y a nivel provincial la normativa se encuentra en estado parlamentario", afirmó Marina García, una de las militantes que se manifestó ayer en Paraná.

Sobre el estado del proyecto legislativo en el parlamento provincial, la activista sostuvo que falta decisión política para sancionarla. "No está en la agenda del Gobierno el tema de las mujeres. Macri destina 11,35 pesos por cada mujer. En una marcha anterior presentamos las firmas ante los funcionarios, pero hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta", cuestionó en declaraciones a UNO.

La Multisectorial como organización política y social viene sosteniendo este reclamo hace cuatro años, y ni siquiera con la fuerza del movimiento de mujeres se pudo lograr que salga la mencionada ley. "Apostamos a ser escuchadas, de que por lo menos se ponga en discusión; somos nosotras las que estamos junto a todos los sectores", expresó.

La violencia que mata

En cuanto al funcionamiento de los dispositivos destinados a la contención de las víctimas, se refirió a lo que sucede con las casas refugio: "Están, pero no están funcionando" y siguió con su análisis. "Lo de la ayuda económica, que está planteado dentro de uno de los puntos de la ley, es para aquellas mujeres que sufren violencia de género y que a raíz de esta violencia son las que están adentro de su casa, no pueden salir, no tienen una ayuda económica. Lo que se está pidiendo es eso, poder solventar esos gastos en ese momento que la mujer está transitando".