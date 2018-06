Muertes en cárcel de Victoria: "La forma en que se cometió fue alevosa y atroz", lamentó Bordet

Bordet lamentó lo sucedido en el penal de Victoria, y explicó que las instituciones del Estado "actuaron rápidamente, tanto el Servicio Penitenciario como el Poder Judicial".





Confirmó que están identificados los responsables y "van a ser castigados con todo el peso de la ley que corresponde".





Destacó la tarea del personal del Servicio Penitenciario. "Esto se puede observar en las grabaciones donde rápidamente se interviene, lo que sucede es la forma en que se comete esta situación, que fue alevosa y muy atroz", precisó.





También explicó que si bien se están haciendo obras de ampliación en el penal, lo sucedido "no pasa por una cuestión edilicia, sino por el comportamiento de algunos reclusos que hace que lleven a situaciones de este tipo". No obstante "también vamos a intervenir desde lo que nos toca, como gobierno, para que hechos de estas características no vuelvan a suceder".





Ratificó que hasta el momento son cinco los reclusos fallecidos.