Muerte de dos primas en Nogoyá: fiscal dice que no hay nada que indique que haya una epidemia

En Nogoyá hay una gran preocupación por el fallecimiento de dos primas de 10 y 13 años. Además, se confirmó la internación en Paraná del hermanito de una de las víctimas. Desde la Justicia se dieron a conocer algunos detalles de la investigación, cómo también de la intervención de áreas del Ministerio de Salud de la provincia.





Se presume que se podría estar frente a un grave caso de gastroenteritis, pero la definición estará con el informe de las autopsias que se practicaron a los cuerpos de la nenitas.













"No caer en pánico"





El fiscal en feria Federico Uriburu dio una serie de datos, al solo efecto de llevar tranquilidad a la población. "No queremos que se caiga en pánico, ya que hasta el momento no hay nada que indique que se esté frente a una epidemia, no se detectó ningún virus, y será vital para todo esto, el resultado de las autopsias", resaltó para marcar: "Hay que tener cuidado con el uso de los alimentos que se ingieren, sobre todo por el calor, y tener muy en cuenta la conservación de los mismos".





Embed

Federico Uriburu dialogó con FM del Exodo de Nogoyá





El funcionario confirmó que fue traslado hasta Paraná el hermano de una de las víctimas. "Está internado en la capital para que se le realicen los estudios necesarios y tener todos los recaudos y elementos en la investigación. Esto se dispuso no por la falta de medios en el hospital de Nogoyá, sino para tener un mejor panorama sanitario", enfatizó.





En este sentido indicó que este jueves llega a Nogoyá un equipo de la Dirección de Epidemiología para realizar un trabajo de campo "y esto se logró por la colaboración de la ministra de Salud (Sonia Velázquez) quien está muy pendiente de lo que está ocurriendo".





Admitió que estas muertes provocaron preocupación en la ciudad, pero aclaró: "No es para generar pánico en la población, sino más que nunca para estar atentos".





La policía y otras áreas "realizaron un relevamiento en las casas de las dos nenas fallecidas, para tratar de aclarar el incidente, habida cuenta que se conoció que los dos núcleos familiares están compuestos por varias personas. Por eso es que se solicitó verificar algunos aspectos y observar otros".





Reserva de información





En tanto, el fiscal consideró oportuno que por el plazo de 10 días dispuso la reserva total de información con el fin de garantizar la investigación y para evitar cualquier tipo de malinterpretación.