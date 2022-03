Movimiento Educadores de Entre Ríos plantea debate para transformar el sistema educativo

Ejes de debate

Trayectoria escolar: “Centrados expresamente en quienes no ingresaron o se desvincularon del sistema educativo, o tienen asistencias muy irregulares. En secundaria el desgranamiento, la pérdida de alumnos se fue dando desde el período anterior de gobierno. Es que a medida que se van produciendo las crisis económicas más fuertes, los chicos van teniendo que dejar la escuela, por no tener ropa adecuada, por los útiles, porque tienen que hacer una changa o cuidar la casa para que sus padres vayan a trabajar; son múltiples las causas e incluso a veces el sistema no los convoca mucho”, dijo Méndez y añadió: “Se venía dando ese desgranamiento que se agravó en la pandemia del coronavirus, no solo por la falta de conectividad, insisto: son causas múltiples”.

Cambios necesarios dentro del sistema: Al respecto la integrante del Movimiento de Educadores de Entre Ríos expresó: “Porque de pronto si vos de pronto intentás esa re vinculación del estudiante con la institución y la escuela no está habitable para recibirlo, el chico ingresa, está unos días y vuelve a ser expulsado de la institución. Ahí, entonces, proponemos retomar algunas experiencias como el trabajar por área, o en parejas pedagógicas o revisar el contenido de acuerdo al ritmo de trabajo de los estudiantes. La organización escolar también podría ser revisada, los contenidos, es necesario un cambio global”.

estudiantes secundarios.jpg Trayectoria escolar; cambios en el sistema educativo y formación docente, algunos ejes de debate que plantea el Movimiento Educadores de Entre Ríos Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

“Hablamos mucho de lo difícil que esta la convivencia en general pero a nivel sociedad, entonces trabajar sobre la convivencia, el respeto del otro, fortificar ESI, abordar el tema de las violencias merece un párrafo aparte. Hay que revisar en profundidad esas cuestiones, de lo hecho hasta ahora que es lo que di o no resultados".

Formación docente: “En la formación docente hay varias cuestiones, pero revisar los contenidos de la formación y apostar a una cuestión más propia, más Latinoamericana, dejando de lado el Eurocentrismo que nos aborda por todas partes es prioritario. Trabajar en el conocimiento de las realidades donde se desempeñarán los futuros profesionales, trabajar en una propuesta de sistema concursal, que sea una formación más continua y acercar las instituciones a los territorios”

Relación entre educación, trabajo y producción: Finalmente y haciendo un poco de historia, María Teresa reflexionó acerca de que las escuelas secundarias muchos años atrás estaban destinadas a las clases dominantes y era para que los estudiantes continúen sus estudios superiores. “Con el Peronismo se incorpora el trabajo a la formación docente y a partir de ahí viene la época de la industrialización, desde ese momento surgen cuestiones que tienen que ver con la ciencia y tecnología. Nosotros creemos que los estudiantes deben ser acercados a esas realidades y que todos los bachilleratos deben incluir formación laboral e incorporar nuevas tecnología desde un criterio humanista”, concluyó.