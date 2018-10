Mirá la antesala del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

En la sala Verónica Kuttel de 14 a 16 se desarrollará el taller actoral para cine en donde trabajarán el vínculo entre la dirección y la actuación en las artes audiovisuales. El taller está destinado para un cupo de 20 personas y está a cargo del licenciado Gabriel Cosoy.

En la apertura los organizadores del Ficer realizarán un homenaje a Danilo Lavigne, el director que conoció la popularidad de la mano de su obra Oasis, una película donde recreó el paso de Antoine de Saint Exúpery por el Castillo de San Carlos, basada en el libro Tierra de hombres.





Al momento de su muerte, en abril de 2012, se encontraba trabajando en un segundo documental, sobre la historia del Castillo San Carlos. La obra y el legado de Lavigne forman parte del patrimonio audiovisual entrerriano. Tanto su hija Ivonne, como su círculo de entrañables amigos cuidan y difunden la obra de este gran realizador entrerriano.





Entre las personas invitadas, para el lanzamiento, se encuentran la actriz Leonor Benedetto; el director de cine Nicolás Tuozzo; el actor Nicolás Treise, que interpreta uno de los personajes en la película entrerriana "El último verano de la Boyita"; y Omar Brocard, el protagonista del documental entrerriano "Un cine en concreto".





cine 7.jpeg El primero. Foto UNO





En cuanto a las proyecciones, el miércoles a las 19 en el CPC presentarán la película Suiza, La Hermana de Ursula Meier y el corto Barquito de Nahuel Beade.









Mientras que en la Sala Verónica Kuttel a las 19.15 proyectarán Un Cine en Concreto de Luz Ruciello y el corto de Efféminé de Camila Rey.





En la misma sala, a las 21.15 será el turno de El último Verano de la Boyita de la directora Julia Solomonoff y el corto La Necesidad de Faustino Sosa.





Unos 15 minutos más tarde, en la planta alta del CPC, anunciaron Sácame de Dudas de Carine Tardieu y el Corto Leaves That Fall of The TREE de Gabriel Zaragoza.