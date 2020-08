Micaela García: Carubia defendió la excarcelación de Pavón

El vocal e integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Daniel Carubia, explicó porque junto a su par, Miguel Ángel Giorgio, dispusieron la excarcelación de Néstor Pavón, condenado en primera instancia por el encubrimiento de la violación y femicidio de Micaela García, una sentencia que generó el rechazo de diversos sectores, entre ellos el de los padres de la víctima.

El magistrado dijo que esperaba ser objeto de críticas, y reveló que previo a dictarse la resolución “hubo presiones desde las redes sociales previas a la sentencia. Son cosas con las que tenemos que saber lidiar los jueces. Y a veces no es nada fácil, uno forma parte de la misma comunidad y hay situaciones muy dolorosas, como esta. La misma comunidad va a experimentar cuán difícil es decidir cuando le toque participar de los juicios por jurado”.

En una entrevista con el portal El Entre Ríos, el juez aseguró que no tendría problema en recibir a los padres de Micaela García, pero que esa solicitud no se ha producido. “No lo han pedido. De hecho el papá de Micaela García tiene mi número de celular y en su momento hemos estado en contacto y volveremos a estarlo si él lo necesita”, aclaró.

Micaela.jpg

En otro pasaje de la entrevista, el expresidente del STJ fundamentó la excarcelación de Pavón, pero además explicó los alcances de la prisión preventiva. Sobre los objetivos de esta figura jurídica, señaló: “Que el imputado no obstaculice la investigación y que esté presente, que no se vaya a escapar. Esas son las dos razones por las que se puede privar de la libertad a una persona sin sentencia firme”.

Sobre la situación de Pavón, que actualmente sigue preso porque debe cumplir una caución de 1 millón de pesos sostuvo: “Si él hubiera estado cumpliendo condena, estaría próximo a beneficiarse con el estatuto de la libertad condicional. Pero en la actual situación, con preventiva, no tiene los beneficios de la progresividad de la condena, de ir avanzando en las distintas fases. Es como un muerto civil la situación de quien está en prisión preventiva. Está preso pero a su vez no tiene ningún derecho penitenciario”.

El magistrado planteó objeciones a la acusación realizada contra Pavón en la etapa de juicio. Según Carubia haberlo responsabilizado por ser coautor de femicidio y encubridor “es bastante extraña”.

“El fiscal acusó a Pavón de encubrimiento, por lo que pidió la condena de 5 años, y, alternativamente, lo acusó también de coautoría del femicidio y pidió la perpetua. El tribunal de Gualeguay, en una sentencia muy seria, con un análisis de la prueba impecable, descartó la coautoría y lo condenó por encubrimiento, tal como lo pidió el Fiscal”.

femicidio Pavón

Excesos en el accionar policial

El vocal también abordó un tema sensible y que ya generó cruces con la cúpula de la fuerza policial. Los excesos en el accionar de la fuerza ya fueron advertidos por el STJ y en este punto, ya hubo una respuesta de parte del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein. “Lo que pasa es que hemos tomado conocimiento de situaciones donde incluso las víctimas de los excesos no querían denunciarlos por miedo a las represalias. Consideramos necesario hacer saber de esto al Procurador. Hay distintas formas de incurrir en excesos. Detenciones que se hacen sin control judicial pero luego se las trata de legalizar para que no se note la irregularidad. O situaciones en las que al detenido se lo va pasando de una comisaría a otra de manera tal que resulte difícil precisar quiénes y dónde actuaron de tal o cual modo. Está la presión psicológica, la violencia psicológica”.

Además contó que las declaraciones de Maslein no cayeron bien en el Poder Judicial. “En la última Acordada hemos elevado una nota al gobernador ante las ‘irreverentes’ manifestaciones del jefe de policía. Es verdad que las situaciones sobre las que advertimos son excepcionales, que no es lo común, pero se han incrementado. Hay que tener cuidado porque aún los casos excepcionales son repudiables. Que sean excepcionales no significa que tengamos que mirar para otro lado. No nos estábamos refiriendo a esos casos donde la policía entra a un barrio y es recibida a balazos en medio de un conflicto interno del lugar. Jamás cuestionamos procedimientos violentos de la policía cuando la violencia es legalmente ejercida”.