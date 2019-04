Merecido reconocimiento a Ramiro Maradey

La tercera y última velada de la tercera edición del Vamos las Bandas, que organizó la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad, contó con un gran marco de asistentes. La oportunidad fue propicia para nombrar el escenario del ciclo con el nombre del vocalista de Acólitos Anónimos, Ramiro Maradey, en merecido homenaje.





Ante familiares de Ramiro Maradey e integrantes de Acólitos Anónimos se realizó el emotivo acto de reconocimiento al músico fallecido el 2 de febrero del año pasado.





El homenaje





Diego Beber, subsecretario de Juventud de la comuna, agradeció la gran concurrencia de todas estas noches y aseguró que el acto de nombrar al escenario con el nombre de Ramiro era una "manera de devolver todo el esfuerzo que hacen los artistas de este género musical en la ciudad y la zona".





Por su parte, Lía Maradey, hija del músico, expresó: "En este contexto de crisis me parece muy importante generar estos espacios; sobre todo porque mi papá estaba impulsando la cultura de este lugar, siendo además un defensor de los derechos humanos con lo cual vale al pena reconocer todo ese esfuerzo. En tanto invito a todos a firmar el petitorio para que una calle de Paraná -la 1.631- lleve el nombre de Ramiro Maradey".





A su turno, el bajista del grupo, Corcho Soñez, resaltó la trayectoria de más de 30 años con la música, "transitando con Ramiro este camino, desde que la tierra estaba caliente, la emoción me embarga pero aprecio y valoro tanto este reconocimiento. Insisto que no lo considero solo para Ramiro o para Acólitos, sino para todos los hacedores de cultura, desde el más grande hasta el más chico, porque son todos absolutamente importantes. Un país sin cultura, no es un país, no sirve para nada, tenemos que fomentar, apreciar y valorar la cultura tanto nacional, regional y local. El aplauso es para ustedes porque son lo que lo hacen posible".





En una pantalla gigante se exhibió el reconocimiento de la Municipalidad de Paraná: "A partir de hoy el gobierno de la ciudad de Paraná dispone que el escenario de Vamos la Bandas se llamará Ramiro Maradey. Honramos con su nombre a quien nos dejó un gran legado en el escenario rockero de Paraná, por su sensibilidad y el compromiso social".









Sigue la recolección de firmas para la calle Ramiro Alejandro Maradey





La iniciativa para denominar calle 1.631 -ubicada entre Crisólogo Larralde y General Artigas, en el barrio Empleados de Comercio- con el nombre del vocalista de Acólitos Anónimos, comenzó el año pasado por una iniciativa de familiares y amigos y ya tiene cientos de adhesiones. Se deben reunir 6.000 firmas.





Dónde firmar las planillas





Centro de recepción de planillas y firmas: DIARIO UNO (Perú y Chile) de lunes a viernes de 9 a 15 (preguntar por Liliana Bonarrigo)





- Fotocopiadora de Tribunales

- Limbo Pub

- Kiosco El Garaje, Moreno 184

- Plastilux, Santo Domínguez esquina Garrigó

- Santiago del Estero 597, los jueves de 21 a 24

- Hospital escuela en Salud Mental, Ambrosetti y Rondeau

- Facultad de Trabajo Social, departamento de becas y concursos. Almirante Brown 54

- Vecinal Las Américas, Balbín 648

- Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo)





Un cierre con un marco multitudinario





El domingo concluyó, con su tercera noche, el festival Vamos las Bandas, en su tercera edición. Este espacio que surgió de la actual gestión fue organizado por la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Paraná, esta vez contó con un gran escenario, excelente sonido e infraestructura acorde a la programación que se presentó al público, con el aporte además de empresarios privados.





Así bandas locales y de la región fueron seleccionadas especialmente en esta oportunidad y contó cada velada con un cierre destacado en la Plaza de Las Colectividades.





El viernes fue noche metalera, que culminó con la actuación de Carajo; el sábado fue la primera de rock, con el sello final de El Bordo y el domingo, Estelares le puso el broche de oro a tanta música en vivo. Previo, subieron al escenario, TaMadre, El Clon, Kiba, Sugados por Carl y Acolitos Anonimos.









Estelares

Manuel Morelli, vocalista de la banda contó que estaba muy contento de estar en Paraná y previo al recital contó que habían arribado al mediodía a la capital entrerriana. "Es hermoso este marco, al lado del río, con esta barranca tremenda que tiene Paraná. Felices de venir a cantar que es lo nuestro, lo que nos gusta hacer y buenísimo ante este público, yo pensé que iba a haber menos gente, siendo casi medianoche, así que muy contentos".





Estelares, integrado además por Víctor Bertamoni (guitarra) y Pali Silvera (bajo), tocaron su repertorio: "Haremos canciones, las que son de Estelares, afortunadamente contamos con muchas y saliendo al interior, lo menos que podemos hacer es tocar las conocidas", habína adelantado antes de comenzar el cierre.