Médicos extranjeros se suman al sistema de salud público entrerriano

En algunas jurisdicciones del país la incorporación de médicos extranjeros en los últimos meses despertó preocupación en federaciones de profesionales. Y se da fundamentalmente a partir de la llegada al país de gran cantidad de galenos provenientes de Venezuela, que conformaron un agrupamiento para poder insertarse.Esa situación fue uno de los temas salientes de la reunión de la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, con integrantes de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer)."La política del Ministerio es que en el caso de que no hubiera profesionales en la ciudad, o no hayan concurrido a una convocatoria, se llamará a médicos extranjeros. Serán en las mismas condiciones previstas, porque no hay ninguna cuestión diferencial", explicó a UNO el titular de la Femer, Rodolfo Nery.El dirigente explicó que la llegada de profesionales del exterior se da fundamentalmente desde Venezuela, aunque acotó también que hay médicos de otros países, que en realidad son egresados de la Universidad Adventista del Plata. "En general hay casos de panameños o brasileños, aunque a veces son tareas transitorias porque la mayoría está un tiempo y tras hacer la especialidad, vuelven a su país de origen", graficó.De todos modos, desde Salud se indicó a Femer que la incorporación de médicos extranjeros será para áreas sensibles o lugares con déficit de determinados profesionales que viene de larga data."Anestesiólogos es una especialidad con déficit, que se venía dando en ciudades como Rosario del Tala, La Paz, Victoria y Nogoyá. En Tala, por ejemplo, se debían derivar cesáreas a Concepción del Uruguay o Colón", graficó Nery, donde en principio ya se encontró solución.Otras áreas críticas, en distintas ciudades de la provincia, son Pediatría, Traumatología y hasta Ginecología, y también para los servicios de Guardia.En respuesta al planteo sobre la política de Salud Pública en cuanto a los médicos que vienen del exterior, la ministra de Salud explicó que se da un proceso para reconocer la especialidad, la reválida y matriculación, previo a su incorporación en los establecimientos privados.Además recordó que, al asumir, planteó la necesidad de conocer la composición y distribución del recurso humano dependiente de Salud, "con el fin de arribar a la planta real que necesita el Ministerio para sustentar las prácticas en todos los efectores".Otros temas abordados durante el encuentro realizado el viernes fue el valor de la guardia médica y la situación salarial de los galenos que trabajan en hospitales. Ello también agudiza la faltante de profesionales, debido a la brecha entre lo que un profesional médico gana como ingresos en el sector público, y lo que puede obtener en consultorios privados.Femer pidió la actualización del valor de la guardia médica, que "lleva un año, no se ha modificado y la inflación carcomió esos valores. Quedaron atrasados y se deben tratar por separado, fuera de paritarias", resumió Nery. Del mismo modo, dijo que hay un atraso salarial en la carrera médica pública, con médicos asistentes que cuando ingresan tienen muy bajos salarios, y los porcentajes de aumentos son también muy bajos, sostuvo el dirigente.Según dio a conocer ayer el gobierno, la cartera está abocada al estudio para lograr una readecuación económica de los profesionales de la salud que prestan servicio en establecimientos públicos. En este sentido, Velázquez señaló: "Estamos contemplando la posibilidad, responsablemente: tenemos que reunirnos con el equipo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, para ver en qué condiciones está la Provincia de afrontar una recomposición de los montos que perciben nuestros médicos". La ministra informó que ya transmitieron este planteo y que tendrán una pronta respuesta.Además de Nery, asistieron al encuentro por parte de Femer el secretario de Hacienda, Roberto Balbarrey, y por parte del Ministerio Karina Muñoz, directora de hospitales; Gabriela Diez, subsecretaria de Administración y Eduardo Elías, coordinador de Atención Médica.