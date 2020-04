Médico pidió máscaras para atender pacientes y temen que lo sancionen

Una llamativa situación se está originando por estas horas dentro del hospital San Roque de Paraná. Justo en medio de reclamos a nivel nacional de facultativos de salud que alertan por la falta de material de bioseguridad para atender en la pandemia del coronavirus.

Simplemente recordar, que hay fallecido médicos, sanitaristas y enfermeros en la Argentina por no contar con el material adecuado para atender a pacientes con coronavirus.

Hace un par de días, un médico de Rosario criticó al Pami nacional por dejar "tirados" a los trabajadores de salud para atender a los pacientes infectados.

Leer más: Médico del Pami mostró la precariedad sanitaria en que trabaja

En Paraná hay una situación muy confusa, pero que habla de posibles llamados de atención y hasta sanciones con un médico que lo único que hizo fue utilizar las redes sociales para solicitar mejor precio para comprar las máscaras para la atención de pacientes en el área de Cirugía.

El doctor Víctor Paz, es un reconocido médico de Paraná, que incluso llegó a ser director del hospital San Roque hace poco tiempo atrás. El hombre de perfil bajo, cuenta con un importante respaldo de los trabajadores del nosocomio, en especial, de los que cumplen tareas en el sector de Cirugía del nosocomio.

El médico que tiene 32 años de servicio, pidió a través de su cuenta de facebook, la colaboración de la población para poder comprar a mejor precios las máscaras especiales, para poder contar para la atención de él y sus compañeros en Cirugía.

Campaña solidaria

La respuesta de sus amigos en la red social, como de la gente común fue impactante. Muestras de solidaridad, cariño, y ayuda directa se recibieron en los mensajes.

Se pudo leer en el perfil de Víctor Paz que la gente que estaba en deuda moral por las intervenciones del médico a la hora de asistir o ayudar sanitariamente a las personas, rápidamente respondió.

El médico advirtió que no "estaba mangueando, ni pidiendo plata", ya que hubo ofrecimientos de dinero directo, que fueron rechazados por el jefe de Cirugía.

"Gracias por tanto afecto, solo busco el mejor precio para comprar el material, para mi y mis compañeros", repitió Paz. Y así fue que logró comprar cuatro máscaras, a 150 pesos cada una, cuando en cualquier otro lugar se vendían a 450 pesos.

Mucha de la gente, le informó que escuelas técnicas iban a realizar máscaras para ayudar al San Roque.

Era evidente que si el médico quería comprar el material, es porque no contaban con él en el San Roque.

Respaldo y repudio

Algo pasó entre el viernes y el sábado. Y por algunos mensajes de textos que llegaron a UNO, mostraban que "hubo un reto, llamado de atención y hasta el anuncio de una sanción para el prestigioso médico".

Los enfermeros indicaron que "respaldaban plenamente a Paz, porque el pedido de colaboración parte de una realidad, que ese material es escaso en el San Roque".

"Pero lo peor, es que las autoridades del nosocomio en vez de apoyar a Paz, lo retaron y amenazaron con castigarlo", se enfatizó por parte de los compañeros de trabajo.

Se alertó que no se avalaría y se lucharía contra cualquier sanción que se quiera imponer al jefe de Cirugía, por parte de las autoridades del San Roque o del propio Ministerio de Salud de la provincia.

"A los que defendemos la vida, y luchamos para salvas las vidas, y nos enfrentamos con el coronavirus, no nos pueden tratar como a niños, retándonos por pedir material necesario, y que sea de calidad para salvar nuestras vidas", se añadió en los reclamos que llegaron a UNO.

Descargo y aclaraciones

UNO dialogó este domingo al mediodía con el doctor Víctor Paz. El médico prefirió poner paños fríos al conflicto por demás evidente. "Mire, es cierto que pedí precio para comprar el material que nos hacía falta en el hospital, pero creo que lo mejor es que entre todos tiremos para adelante para ayudarnos entre todos", explicó para reconocer: "Recibí innumerables muestras de afecto, hasta plata me ofrecieron, que rechacé, para adquirir las máscaras".

También dejó entrever que tuvo llamados telefónicos de autoridades que le expresaron que no estaban muy contentos con la acción. "Mire, lo que tenga que aclarar lo voy a hacer en las próximas horas, pero no me arrepiento de lo que hice para tener el material que falta, y que era tambien para mis compañeros", resaltó Paz, para aclarar que "no tengo intenciones políticas, ni partidarias en lo que escribí en Face".

"Me pone contento que mis compañeros estén junto a todos nosotros, pero lo mejor no es dividir, sino sumar y ayudar en esta pandemia", reflexionó finalmente.

Paz hizo saber que fue convocado por las autoridades de Salud para aclarar esta situación.

Enojo

En en San Roque, se confirmó que la atención es permanente y ardua, "pero que se está notando en algunos sectores, cómo el de Cirugía y otras áreas, la falta de material de calidad para proteger a los trabajadores de Salud".

Las personas que enviaron mensajes a UNO, explicaron que "los directivos del San Roque se enojaron con Paz, porque no les comentó el pedido en las redes sociales, y porque no les pidió el material".

"Deben saber ellos, que Paz hace regular el pedido de material, pero el mismo no llega debidamente a Cirugúa", se respondió.

Es de esperar que en vez de tratar de sancionar a Paz, se esmeren más las autoridades en entregar los elementos de bioseguridad indispensables para los médicos y enfermeros.