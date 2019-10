Mauricio Macri pidió el apoyo para "dar vuelta" la elección presidencial

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, marcó una fuerte presencia en la región el fin de semana, primero en el debate presidencial en Santa Fe y luego con el acto del “Sí, se puede” que ayer tuvo lugar en el monumento a Justo José de Urquiza, en el parque homónimo. Una concurrencia estimada en algunos miles de personas acompañó la actividad proselitista, no solo de vecinos de Paraná, sino que sumaron simpatizantes de Paraná Campaña y también de Santa Fe. El primer mandatario arribó a la ciudad cerca de las 18 a bordo de un helicóptero que aterrizó en la cancha de rugby del Club Atlético Estudiantes. “Los miro y estoy viendo el corazón de la Argentina. Ustedes me van a cuidar la espalda. Veo la fuerza de este país y agradezco que estén acá defendiendo sus convicciones”, arengó Macri desde el escenario montado a espaldas del monumento.

“Yo no les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que los periodistas me tienen que preguntar, o lo que los jueces tienen que decidir. Yo los dejo vivir en libertad”, dijo como resabio del debate presidencial.

“Miren todos los que somos. Cada día somos más los que no nos resignamos, los que creemos en lo que estamos haciendo. Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, la honestidad, amar y querer y vivir en libertad, nos une respetar al otro, querer construir y no destruir, nos une nunca bajar los brazos y nos une el no a la impunidad”, manifestó en línea con su discurso de campaña.

En otro momento, Macri abrió los brazos en un gesto afectivo simbólico hacia todos los presentes y la respuesta eufórica no se hizo esperar.

“Esta energía hay que transformarla en acción que contagie a todo el país, tenemos que lograr que esta votación sea histórica, tenemos que ir todos a votar por el país, a votar por el orgullo de ser argentinos, por nuestras familias, por nuestro futuro, a votar y llevar a nuestros abuelos, acompañarlos a las escuelas, acompañar a todos a cambiar la historia para siempre. También tenemos que hacer valer nuestro voto y por eso tenemos que fiscalizar”, propuso el líder del PRO.

También trazó un paralelismo con sus gestiones en Boca Juniors y CABA. “En los primeros años mi amigo Ramón Díaz ganaba todos los campeonatos, pero después ganamos 17 seguidos”, comparó

Candidatos y el arco político de Cambiemos

En su cuarta visita a la provincia de Entre Ríos, la campaña del “Sí, se puede” se instaló en Paraná. Banderas y camisetas conformaron el cotillón de ocasión para acompañar el acto de campaña de Mauricio Macri. Lo mismo sucedió con el arco político provincial. Desde el senador nacional y candidato a la reelección por el mismo cargo, Alfredo De Ángeli, su compañera de fórmula, Stela Olalla, pasando por el diputado nacional Atilio Benedetti y todos los intendentes de Cambiemos de Paraná Campaña no quisieron estar ausentes en el acontecimiento político.

“Ustedes son parte del gran cambio que estamos haciendo los argentinos y sin dudas van a pasar varios años, y como hay una justicia divina, Macri va a ser presidente de nuevo”, dijo De Ángeli. Por su parte la diputada provincial y candidata legislativa Gabriela Lena dijo que en esta elección se juega el destino del país.