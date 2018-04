Materia fecal y aguas servidas en la vereda de la manzana 2 del Paraná I

"Se hizo el reclamo hace más de una semana y no han venido. A la casa de la planta baja le va toda la materia fecal y las aguas servidas. Este lunes llamamos y nos dijeron que vinieron y no encontraron nada tapado. No se si nos toman el pelo o qué", apuntó, esperando que la difusión del tema active la solución.





Una cámara de inspección de cloaca, en barrio Paraná 1, manzana 2, sobre calle Godoy está tapada y rebalsada, según relató una vecina a