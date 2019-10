Mataron un puma y posaron con el cadáver

Cazadores furtivos mataron un puma en el paraje El Quebracho, en la zona rural de Santa Elena, y las fotos que dan cuenta de ello causaron indignación en las redes sociales. El hecho habría ocurrido en la segunda quincena de octubre, aunque no se tiene precisión del día exacto.

puma2.jpg

En las publicaciones se puede ver cómo los lugareños, que ya fueron individualizados por la Brigada de Delitos Rurales de El Quebracho, posan junto al cuerpo sin vida del animal, una especie protegida ya que se encuentra en vías de extinción.

Desde la Brigada La Paz de Delitos Rurales confirmaron el hecho e informaron que quienes aparecen en las imágenes son vecinos de El Quebracho que ya están identificados. Justificaron ella actitud indicando que los mataron porque les causaba perjuicios con el ganado, los pollos y corderos. También confirmaron que se les inició un expediente por caza furtiva ante la Dirección de Fiscalización de la provincia.

puma1.jpg

"La verdad, no es muy común ver esto porque no es un animal autóctono de la provincia. Pero sí es verdad que un puma representa un riesgo para los animales de granja", dijo a La Sexta Cristhian Graciani, jefe de la Brigada La Paz dependiente de la Dirección Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. "No sabemos si se comieron la carne o no", agregó.

La opción hubiese sido comunicar a Delitos Rurales para intentar cazar el animal.

El Quebracho es un paraje rural de apenas decenas de habitantes ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº12 y la Provincial Nº 48, en el departamento La Paz del norte entrerriano, a 15 kilómetros de Santa Elena.