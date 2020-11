bordet massa.jpg Massa valoró el vínculo de Bordet con la Nación para generar inversión y trabajo

Construir federalismo

“A la inversión hay que transformarla en trabajo, en obras y calidad de vida para los entrerrianos, y para todos los argentinos. Esa es la forma de construir federalismo y en ese sentido el gobernador Bordet viene trabajando con las distintas jurisdicciones del gobierno nacional”, celebró el titular de la Cámara Baja.

En el marco del trabajo que Bordet se viene dando con las distintas carteras nacionales, Massa señaló que la inversión en infraestructura vial, sanitaria y en transporte “están en marcha, y que “eso va a terminar mejorando la capacidad de los entrerrianos de comunicarse entre sí, y de la provincia con la Argentina”.

“No hay federalismo si no hay inversión federal, y no hay federalismo si no hay conectividad en la Argentina”, continuó el líder del Frente Renovador al brindar un balance de su visita a Entre Ríos. “Invertir en barcos, trenes, aviones, colectivos, centros multimodales de logística y terminales de ómnibus tiene que ver con pensar una Argentina unida y conectada”.

Por último, Massa recordó que “la inversión pública venía atrasada porque el gobierno anterior había puesto en el grueso del esfuerzo presupuestario en pago y emisión de deuda”, y explicó que “la renegociación de deuda, primero con los bonistas y ahora con el Fondo (Monetario Internacional) nos pone en una mayor potencia de inversión”.

En otro orden, se refirió al trabajo del Presidente de la Nación y dijo: “Me parece que el Presidente lo que ha demostrado es que cumplió con su palabra, como cumple con su palabra cuando hablamos de Federalismo”, e insistió: “Invertimos en el Puerto de Diamante, en el puerto de Ibicuy, en el ferrocarril y en la recuperación para el Gran Paraná, invertimos en la obra de agua del Gran Paraná que es una obra fundamental no solamente para los vecinos de Paraná sino para toda el área metropolitana”. En ese orden, aseguró que “también cumple con su palabra a la hora de plantear el modelo de país que pretende y las políticas sanitarias que pretende que se lleven adelante”.

Positiva articulación

A su turno, Bordet agradeció a Massa por su articulación con los mandatarios provinciales. “Siempre escucha la voz de los gobernadores en la Cámara”, y aseguró que esto “habla a las claras de que el proyecto de país que tiene el Presidente y que involucra a gobernadores, intendentes, también involucra a legisladores y hay una agenda legislativa que es importante, determinante”.

Por último, sostuvo: “Ahora se tratará la redistribución del punto de coparticipación que es importante poder tener una Argentina más equitativa, solidaria, donde el interior profundo de la Argentina que se posterga para una ciudad que crece desproporcionadamente en relación al resto de las ciudades del país pueda tener ese punto de igualdad y esto es una tarea que tenemos que hacerla entre todos y que tiene que ser convocante”.