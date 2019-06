Massa, Lavagna y Urtubey se despegaron de negociar con Vidal

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, negó haber recibido una invitación para reunirse con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en medio de las tensiones políticas por el cierre de listas. “No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar”, advirtió el exintendente de Tigre por las redes sociales. Con este mensaje el exdiputado nacional rechazó la posibilidad de que una lista colectora de la mandataria bonaerense acompañe sus boletas presidenciales. Lo propio hicieron los demás candidatos del peronismo no kirchnerista, Roberto Lavagna (Consenso 19) y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al negar que existan negociaciones sobre un acuerdo con el PRO, aunque del lado del salteño no negaron categóricamente que a futuro pueda haberlas.

Desde el entorno del exministro de Economía también negaron las conversaciones. “No hay ninguna conversación sobre ese tema”, aseguró el diputado nacional Marco Lavagna, hijo del candidato presidencial. “Hablo por parte de mi padre, el resto no sé para dónde puede salir el tema. Primero vamos a ver si el Gobierno efectivamente lo hace”, sostuvo en diálogo con Futurock que reprodujo La Política Online.

El economista aseguró que desde el espacio Consenso 19 no tienen “ningún tipo de conversación en esa línea”.

“En la provincia vamos con candidatos propios, intendentes, diputados y senadores. Lo que tenemos que hacer es una oferta electoral a la gente que permita mantener la coherencia de lo que venimos diciendo”, indicó Lavagna hijo.

En el caso de Urtubey también se negaron las conversaciones con el PRO para compartir la boleta de Vidal, pero fueron más sinuosos respecto de la posibilidad de un acuerdo. El propio gobernador pareció dejar la puerta abierta.

“Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista, yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires, la dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no a mí. La lógica es diferente. Aspiro a que la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, organizada, resuelva acompañarme o no, obviamente espero que me acompañe. Pero en definitiva el proceso es inverso”, sostuvo.

Investigan un ofrecimiento a Lavagna

El fiscal federal Jorge Di Lello inició una investigación preliminar a raíz de la nota periodística escrita el domingo por Jorge Fontevechia, dueño de Editorial Perfil, en la cual afirmó que un grupo empresario cercano a la Casa Rosada le ofreció 8 millones de dólares a Roberto Lavagna para que desista de su candidatura presidencial. Según las encuestas, el exministro le resta más votos a Mauricio Macri que a la oposición, por lo que el oficialismo está deseoso de que se baje de su postulación, publicó Página 12. El lunes Lavagna desmintió la existencia de la oferta, pero Di Lello convocará a declarar a Fontevecchia y a algún otro periodista. A partir de lo que digan, también podría convocar a Lavagna. Todo indica que Fontevecchia tenía algún dato porque afirmó la versión de forma taxativa. Igual de asombroso fue que Lavagna tardó 48 horas en reaccionar: recién salió el lunes a decir que no existió la oferta.