Masiva olla popular por techo, tierra y trabajo

Con la presencia de más de 1.000 comensales en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, se desarrolló una olla popular en coincidencia con una jornada nacional para visibilizar la situación de hambre y de exclusión que atraviesan los trabajadores de la economía popular. En el lugar se desplegaron una serie de demandas dirigidas a los gobiernos nacional, provincial y municipal para que se mantengan conquistas logradas por la lucha colectiva. La referente de la Corriente Clasista y Combativa en Entre Ríos, Silvia García, manifestó que la movilización concentró diferentes planteos: la prórroga por cuatro años de la Emergencia Social; el tratamiento de la Ley de Barrios Populares que tiene estado parlamentario en la Legislatura entrerriana; la Emergencia Alimentaria y la Emergencia en Adicciones.

“Queremos hacer saber a la sociedad que no solamente el frío mata a la gente, sino que también lo hace el abandono del gobierno nacional: no hay buena salud ni educación, y en todo este tiempo ha muerto mucha gente de frío en la calle, porque no tienen dónde vivir”, graficó la militante social.

Respecto de la asistencia que se brinda desde el Estado municipal, sostuvo que se están adeudando módulos alimentarios, y que en el caso de la Provincia, luego de la firma de un convenio se logró la entrega de la tarjeta Sidecreer para la compra de la copa de leche. “Con el aumento de la demanda en los comedores esta ayuda se torna insuficiente”, dijo García.

La CCC encabezó la convocatoria junto a un grupo de organizaciones sociales, quienes compartieron un guiso de arroz que se sirvió entre los manifestantes y los transeúntes que pasaban por el lugar. Al igual que en Paraná, las ollas populares se replicaron en todo el país.