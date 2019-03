Masiva caminata de Varisco y Benedetti por la seccional 13°

El intendente de Paraná, Sergio Varisco , quien busca ser reelecto por cuatro años más, y acompañado por el candidato a gobernador Atilio Benedetti, compartieron este jueves una caminata masiva por la Seccional 13ª.





Una multitud esperó en la intersección de calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas a los postulantes de Cambiemos para las PASO del 14 de abril y recorrer principalmente barrio Paraná XIV. En un mano a mano con los vecinos, que salían de sus hogares a saludarlos, hubo tiempo para discursos de ambos ante la convocatoria que iba sumándose a medida que avanzaban las columnas, muchas de ellas acompañadas por batucadas que le ponían color y ritmo a la tarde y noche paranaense.





Varisco se mostró agradecido "por toda esta multitud, por la recepción de la gente; creemos que vamos a mantener el municipio y vamos a ganar la provincia, después de 16 años porque el peronismo ya ha cumplido su ciclo. Acá no hay nada para repartir, ni bebida, ni comida, todos han venido porque han querido y esta es la voluntad política de seguir transformando Paraná y después de 16 años, recuperar la provincia con Benedetti".





El actual jefe comunal dijo que "no esperaba tanto acompañamiento, en un barrio que hicimos en otra gestión hace muchos años, pero esto muestra la adhesión que Cambiemos está teniendo en la gente. Del recorrido recibimos el agradecimiento por lo que se hizo y también nos piden muchas cosas para el futuro y nadie pide si no hay capacidad de respuesta. Esto tiene que ver con que hay un ajuste provincial, pero esto no se da con la ciudad de Paraná, porque tenemos un municipio en expansión".





Por su parte, Atilio Benedetti, expresó que "muchas veces he caminado Paraná, pero no con tanta adhesión y acompañamiento como se está dando ahora, junto al intendente Varisco, sabiendo que podemos estar mejor en esta provincia. Tenemos una Entre Ríos maravillosa, con múltiples posibilidades y decididos a trabajar fuerte, firmes junto a mi compañero de fórmula, Gustavo Hein y con todos los intendentes que nos van a acompañar en esta cruzada para desarrollar a Entre Ríos".





En otro tramo de la recorrida, Varisco nuevamente alzó la voz para dar su mensaje ante los presentes: "Vamos por cuatro años más, porque hemos hecho mucho, pero no somos el ajuste provincial, y porque tenemos mucho por hacer en la ciudad y en el ámbito provincial, porque necesitamos cambiar la provincia porque hace 16 años que gobiernan los mismos y aún tenemos problemas graves de salud, educación y seguridad.





Sostuvo que hay cambios que desde el municipio no se pueden hacer. "Tanto Atilio (Benedetti) como yo provenimos del campo popular y en esto es fundamental dar soluciones en materia de salud, educación y seguridad", sostuvo.





En ese sentido, Benedetti tomó la posta y reafirmó que le preocupa "la falta de salud, educación y seguridad. No se puede hoy en tiempos del whatsapp, hacer que la gente vaya a las 4 de mañana a un hospital para pedir un turno para atenderse. Recorro la provincia y veo que no hay guardias en los hospitales, van un rato y se van. Vamos a valorizar la salud pública para el bien de la gente".





En referencia a la educación "no queremos que cada año, sea un dilema el inicio de clases, tanto para los padres, como los docentes y los niños, queremos un diálogo que nos permita sostener la educación pública como ha sido ejemplo en la historia de Entre Ríos".





En el final, Benedetti enfatizó: "Los invito a contagiar este acompañamiento a todos, para que el 14 de abril demos la primera sorpresa y luego concretemos llegar al gobierno de la provincia".





En la caminata se observó a varios candidatos a concejales y a legisladores, que acompañaron a Varisco y Benedetti por el popular barrio.