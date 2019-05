Los datos publicados recientemente por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirman y ratifican lo que otras estadísticas venían marcando desde hace tiempo: que la Asignación Universal por Hijo (AUH) es un derecho adquirido para aquellos sectores que justamente por estar excluidos del sistema de empleo formal o por no tener trabajo, no podían percibir ese beneficio. Y no es aquello tan estigmatizante proferido desde algunos sectores ideológicos, que intentaban situar a la AUH como un causal de incremento de embarazos– de adolescentes en particular–, que tampoco se dio.