En el mismo sentido, Analía, propietaria junto a su esposo de una pescadería del mismo barrio, aclaró que “si bien el río está un poco más crecido, el inconveniente ahora es que trae muchos camalotes y una gran cantidad de basura, y los muchachos que salen a pescar van perdiendo las piolas y demás elementos de pesca, y se hace difícil conseguir carnada. Hasta que el río no se estacione va a seguir complicado. Hasta hace unos días era difícil porque estaba muy bajo y había mucha palometa; ahora creció un poquito pero hay más complicaciones porque está más correntoso y hay más basura, ya que cuando llueve con fuerza arrastra árboles, residuos y un montón de cosas”.

Sobre la demanda, la mujer sostuvo que “la gente siempre busca pescado, pero busca más para freír o para asar, y es muy poco lo que hay”. Acto seguido, mencionó: “Ahora está saliendo algún surubí, y para freír de vez en cuando un moncholo o un patí”.

Con respecto a los precios, indicó que “han subido”, aunque prefirió no informar porcentajes, y aclaró: “Cada puesto tiene sus precios, según a quién le compra. Nosotros al kilo de surubí lo tenemos a 350 pesos, entero o el pedazo que quiera la gente, que nos pide una vez que está cortado que le hagamos filet o posta. El dorado entero con espinas sale 300 y despinado está a 350 el kilo”.

Analía recordó que faltan cinco días para el Miércoles de Ceniza, y refirió que por tradición mucha gente come pescado cada viernes, hasta celebrarse la Semana Santa, por lo que se espera un incremento de la demanda, aunque hay dudas si con el poco pique van a poder contar con mercadería suficiente en las próximas semanas y en esta religiosa tan particular, en la que suelen subir los precios ante una mayor demanda. Sin embargo, la vendedora aseveró: “Aunque haya más demanda, nosotros tratamos de mantener el precio”.

Mabel, vendedora en una pescadería del microcentro de Paraná, coincidió en que “se está consiguiendo muy poco pescado”, y manifestó: “Los pescadores dicen que para que haya más pescado tiene que asentarse el río, que está muy oscuro ahora y los peces no salen”.

Asimismo, confió a UNO: “No se consigue nada. Traje ayer 80 kilos de sábalo y 30 de patí. Y prácticamente estamos comprando mercadería a los frigoríficos de Diamante y Victoria, y también en Hernandarias. Nos venden productos ya preparados”.

En cuanto a precios, señaló que al kilo de carne de pescado molida lo están comercializando a 200 pesos el kilo. “El filet de tararira, que ya viene cortado, está con un precio de costo alto, y lo tenemos que vender a 480 pesos al público”, explicó.

También Javier Santana, referente de una reconocida pescadería de avenida De las Américas, aseguró: “Casi no hay pescado. Estamos pasando el peor momento de los últimos años, y lamentablemente hace meses que venimos igual, con el río bajo primero, y ahora que creció un poquito igual no hay porque tiene que estacionarse todo. Además, hay muchos días que no se puede pescar por la veda”.

Por otra parte, comentó: “Nosotros traemos pescado del lado de Victoria, del Delta, y también de la zona de Pueblo Brugo, Hernandarias, Curtiembre, donde tenemos un grupo de pescadores”.

En referencia a los precios, evaluó que con respecto a febrero de 2020 hubo entre un 50% y un 70% de incremento, producto de la inflación y la escasez, y adelantó que para hoy hay estipulado un aumento del 10% en productos puntuales, sobre todo en aquellos que cuesta conseguir.

“Gracias a Dios estamos desbordados de venta, porque mucha gente no se va de vacaciones este verano, se queda acá y todos los días quiere comer algo distinto. Así que estamos trabajando muy bien, pese a que no hay pescado y eso complica”, dijo, y agregó: “Ya venimos laburando bien y los restaurantes están trabajando a pleno. Ahora viene el Miércoles de Ceniza y por más que haya mayor demanda hasta Semana Santa no tendremos mucha diferencia en las ventas porque lo que hay no alcanza para cubrir la demanda”.

No obstante, destacó que ante la falta de productos de río se están vendiendo pescados de criadero, como el pacú. “Nosotros de río estamos vendiendo solamente sábalo y pacú, pero boga hace meses que no hay, están todas las redes tiradas para que empiece a salir, pero no llega. Y el pacú es de criadero pero no hay otra alternativa, así que se vende bien, tenemos todos los días para quienes optan por comprarlo y no es excesivamente caro”, mencionó.

Sobre los precios, señaló que el pacú entero está a 499 pesos el kilo y el despinado a 699 pesos. El kilo de sábalo entero se comercializa a 199 pesos, y el despinado, que en febrero de 2020 costaba alrededor de 180 pesos el kilo, hoy se vende a 299 pesos. En tanto, el filet de tararira, boga o raya -que por lo general está en falta-, estaba hasta ayer a 399 pesos, casi el doble que hace un año atrás, cuando se ofrecía a 220 pesos el kilo.

Santana también compartió los valores de venta al público de lo que son pescados para freír -que el año pasado estaba a 130 pesos el kilo-, aunque aclaró que “tampoco hay” actualmente: “Está entre 199 a 299 pesos el kilo, en promedio. Es lo más barato que hay, pero no se consigue. Y los precios van variando, porque no es lo mismo el amarillo que el mandubé: uno sale 150 el otro sale 300”, expresó.

El vendedor observó además que mucha gente que no consigue pescado de río lleva para cocinar alguno de mar: “El 90% de la gente lo está llevando, porque no hay otra cosa. Lo más barato es el pollo de mar, a 450 pesos el kilo”, subrayó.

En otra pescadería de la capital entrerriana, situada en calle Millán, brindaron su testimonio y concordaron: “Muy poco pescado se consigue: algo de boga despinada, sábalo, molida, y paremos de contar; por ahí algún paticito u otra cosa para freír”, dijo a UNO Vanina, la vendedora, quien comentó que el kilo de sábalo entero está a 250 pesos y el despinado a 400; a la boga la vende a 600 pesos y a la carne molida de pescado a 200 pesos. “Algunas cosas subieron en enero entre 100 o 200 pesos el kilo”, acotó.

A su vez, refirió: “Mucho filet busca la gente. Como no hay tanto de río, se está vendiendo mucho pescado de mar actualmente. Por lo menos mis clientes están llevando el filet de merluza, que está a 600 pesos el kilo; o atún, que vale 680 pesos. Por ahí también llevan mucho abadejo y lenguado. Eso es todo congelado, porque se trae de Mar del Plata sin cortar la cadena de frío”, concluyó.