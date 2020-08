Más del 80% cree que no se cumplen pautas de prevención

El director del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología de la Provincia, Pablo Basso, compartió datos de una encuesta realizada en Entre Ríos y que revela que muy pocos entrerrianos consideran que se respeta la prohibición de realizar reuniones sociales.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Basso comentó que se realizó una encuesta organizada por los Ministerios de Salud y de Producción, de la cual surgieron “datos interesantes”. Precisó que uno de ellos es que el 75 por ciento de los consultados vio una separación física entre el cajero o el dueño de un comercio y el cliente, tal como está indicado en el protocolo.

Pero a ello sumó que consultados los encuestados sobre sí sabían que las reuniones sociales no están habilitadas, más del 80% contestó que sí y que menos del 20% opinó que eso se estaba cumpliendo.

"Esta contraposición entre lo que se conoce y lo que se cumple, o cómo se implementa, es en donde nosotros queremos que la gente haga conciencia y empiece a pensar que primero es importante conocer de qué se tratan los protocolos y una vez conocido es importante cumplirlos", acotó.

Más adelante, Basso sostuvo: "Si no se conocen los protocolos para asistir a un lugar determinado, como por ejemplo a un bar, entonces sería conveniente no ir porque el protocolo es para asumir la posibilidad de defendernos del virus en lugares o habilitaciones de actividades que antes no estaban permitidas. La nueva normalidad, que es la forma de desarrollar actividades en un nuevo formato, de una nueva manera, está regida por estos protocolos. Por eso insistimos tanto en que se deben estudiar y conocer por parte de todo el mundo sabiendo que es una responsabilidad compartida".

Por otro lado, Basso brindó detalles de los protocolos que se establecen en la provincia debido al Covid y remarcó la importancia de que cuenten con el conocimiento de quienes lo aplican y quienes lo usan para que puedan ser cumplidos.

“Los protocolos tienen que ver con las cuestiones que se hacen en los distintos lugares habilitados para evitar la diseminación del virus. Para eso están diseñados los protocolos", remarcó Basso durante la conferencia de prensa brindada este lunes en forma virtual desde la Casa de Gobierno.

Informó que desde el Ministro de Producción se toma esta tarea como un objetivo, evaluando protocolos, sobre todo para el tema de la industria, y detalló: “Particularmente empezamos con la industria alimenticia, luego intentamos abarcar toda la industria y lo estamos haciendo, pero también se evalúan actividades. Cuando hacemos un informe de esto, luego lo elevamos al COES de la provincia para que finalmente lo apruebe".

Luego el funcionario mencionó que esos informes tienen que ver con las cuestiones preventivas que deben tener los protocolos respecto al Covid. Dijo que ello tiene que ver con distanciamiento, con la higiene, con las desinfecciones, con los ingresos a los distintos lugares, sea de trabajo o comercio, o las actividades deportivas.

"Con respecto a la industria, particularmente en los protocolos se van haciendo recomendaciones y se logra un documento final", indicó Basso, y agregó que en el caso que sea una industria alimenticia desde el ICAB se puede hacer una certificación de que ese protocolo está presentado convenientemente, mientras que para la industria en general se hace a través de una resolución del Ministerio de Producción para que se tenga una constancia de que ese protocolo está presentado y con toda la característica preventiva desarrollada.

Explicó que luego viene la parte más importante que es la implementación del protocolo, dónde se hace, cómo se hace, quién lo lleva a cabo, e indicó que en algunos casos debieron actualizarse e incluirse algunas cuestiones para concretarse con mayor facilidad.

"Pretendemos que la letra de los protocolos sea realmente la que se va a implementar después en los lugares pero no solamente las cuestiones que tienen que ver con la coherencia entre lo que se escribe y lo que se lleva a cabo, sino también el conocimiento de quienes tienen que llevarlo a cabo. Hemos corroborado que muchos de los protocolos, alguno de ellos excepcionalmente escritos, están fuera de conocimiento de la gente que tiene que implementarlo, por ejemplo los trabajadores de una empresa, de una fábrica, los usuarios de una actividad deportiva o de recreación, o de la actividad gastronómica de la que esté habilitada, o los clientes en cuanto a la parte comercial. Si los usuarios no están convencidos y no conocen de qué se tratan los protocolos para cuidarse, difícilmente pueda hablarse que esos protocolos se van a cumplir y ahí es donde empezamos con las fallas y esta famosa nueva normalidad a la que aspiramos, empieza a quedar como utópica".