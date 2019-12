Durante una ceremonia realizada delante de la Municipalidad, el hasta ayer viceintendente, Martín Oliva, asumió como presidente municipal, recibiendo el mandato de parte de José Lauritto. Por su parte, Ricardo Vales asumió como presidente del Concejo Deliberante, tras haberse desempeñado los últimos cuatro años como jefe de Gabinete municipal.

La ceremonia comenzó con la toma de juramento del concejal electo Rodolfo Negri, iniciándose así la sesión especial del Concejo Deliberante. Ya como edil en funciones, Negri, el concejal de mayor edad, tomó juramento al resto de los concejales electos: Sergio Vereda, Viviana Sansoni, Marcelo Herlein, Graciela Guerrero, Valeria Jauregui y Ángel Salamonini por el Frente de Todos; José Gurne, Evelyn Viganoni, Rosa Ana Squivo, Carlos Dutra y Hernán Marcó en representación de Juntos por el Cambio, y Aldo Montañana por Uruguay se Puede.

A continuación, juró ante el Concejo Deliberante el presidente municipal electo Martín Oliva, y luego lo hizo el viceintendente Ricardo Vales, quien informó los cargos que ocuparán los ediles.

El nuevo gabinete, conformado por Secretarios, un Subsecretario, Coordinadores, Coordinadores Generales y Directores asumirán sus funciones este miércoles, desde las 10 en el salón del Concejo Deliberante.

Sus palabras

Como cierre del acto de asunción, Martín Oliva dio su primer discurso como Intendente de la ciudad, señalando: “Concepción del Uruguay inicia hoy un nuevo periodo de gobierno, que nos da la oportunidad de continuar trabajando en su desarrollo con la misma actitud y dedicación de estos cuatro años. La presencia de tantos y tantas vecinos y compañeros acompañándome en este momento reafirma ese compromiso, el de hacer cada día que nuestra ciudad sea un mejor lugar para vivir”.

“No especulo, ni hago negocios con la política”, afirmó el Intendente, y agregó: “Con quienes me acompañan trabajamos y nos preparamos para ser la continuidad de un gobierno y de una concepción de hacer política. Esa es nuestra prioridad. Por eso, nuestro espacio puso el acento en mirar hacia adelante, sumar a todos los actores, y seguir trabajando en mejorar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

En otro fragmento aseguró: “En estos cuatro años que tenemos por delante vamos a continuar caminando con nuestros vecinos, y vamos a continuar visitando sus barrios para conocer cada realidad, evaluarla, y escuchar. Hay que escuchar, pero hay que saber escuchar. Esa es una de las importantes llaves de nuestra gestión: recibir a quienes nos quieran plantear sus problemáticas, sus propuestas, para ponernos en acción, y construir una gestión que dé respuestas y soluciones”.

Con respecto al nuevo Gobierno Nacional que también asumió el mandato este martes, señaló: “Seguiremos transitando un camino de diálogo, intentando mejorar la situación de la ciudad, favorecidos por el cambio en el entorno nacional donde creemos que en adelante será más propicio para el despegue de la producción, de las pymes, del empleo y más afín a esa Argentina en desarrollo que todos soñamos. Esa Argentina que sabemos que podemos alcanzar si dejamos que la producción le gane a la especulación, que la corrupción y la burocracia pierda sus espacios, y encontramos un equilibrio entre lo individual y lo colectivo para lograr una distribución más equitativa del ingreso”.

Finalmente aseguró: “Creo en un modelo de ciudad. Creo en el desarrollo sostenible. Creo en la democracia participativa. Creo en el trabajo. Creo en el esfuerzo. Creo en una política de igualdad de género. Creo en la solidaridad. Creo en una ciudad de todos y para todos; pero, lo que es fundamental, creo en una Argentina mejor. Ese es mi compromiso y allí pondré mi esfuerzo y dedicación. Esta no es una tarea individual, es un trabajo conjunto, un desafío que tenemos los que compartimos la vida en esta ciudad. No debemos preguntarnos qué puede hacer Concepción del Uruguay por mí, sino que puedo hacer yo por mi amada ciudad. Por eso los convoco, como lo harían los viejos caudillos federales, a que me acompañen a hacer realidad nuestros sueños. ¡Vamos por ellos! Solo me queda decirles: lo haremos todos juntos”.

