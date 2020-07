Mario Moine planea una tercera fuerza en la provincia con Emilio Martínez Garbino de candidato

El exgobernador Mario Moine comunicó a sus allegados que tiene decidido su retorno a la arena política. Lo hizo, al menos en algunos casos, a través de audios de WhatsApp y –como ocurrió hace poco tiempo cuando opinó del control municipal de los bares en plena pandemia- alguno de esos audios comenzaron a circular en el mundillo de la política entrerriana.

En ese audio cuenta haber hablado “largamente con Emilio (Martínez Garbino)” y también que antes lo hizo con Jaime Martínez Garbino. “Le dije que sí, vuelvo a la política. No como candidato, tengo suficientes años que la dejé como para que esa coherencia no la rompa”, apuntó dando a entender que existió un pedido de los hermanos Martínez Garbino.

“Vamos a armar una idea, que es una utopía en principio. Esta vez vas a votar un proyecto de gobierno y no a un hombre”, le dice Moine a su interlocutor aunque unos segundos después ya anticipa quiénes son para él los mejores candidatos.

Aclaró que su regreso será por fuera del Partido Justicialista. “Con peronistas, soy amigo de gente de Cambiemos, gente del PRO y del radicalismo”, enumeró el exmandatario. Igualmente es más extensa la lista de aquellos con quienes no quiere juntarse. “Por fuera del kirchnerismo; por fuera de la conducción de (Mauricio) Macri, lo que no quiere decir que no respete a (Horacio Rodríguez) Larreta, por ejemplo. La idea es por ahora con un grupo pequeño, tiene que ver con las palabras que dije en el programa Por Más (Canal 9), que en mi vida, ni como gobernador, tuve tanta repercusión. Son cuatro o cinco tópicos trascendentes, centrales al Estado, y los vamos a discutir abiertamente, dos años antes, a los proyectos de leyes, como para que nadie diga que fuimos un día a las dos de la madrugada a votarlo, o un día de lluvia, o a un día que la gente no salía por el virus”, afirmó el exmandatario que tuvo su principal complicación como gobernador debido a una ley de ajuste votada en contra de las expectativas de la sociedad, como fue la Ley N° 8.706.

Dentro de los que incluye Moine en su armado se encentran: “Por supuesto Luis Leissa, por supuestos tipos como (Emanuel) Gainza o (Fernando) Quinodoz, en Paraná. Lejos del Beto Bahl…”, dijo diferenciándose del actual intendente de Paraná, a quien había apoyado enfáticamente en su aspiración de llegar a la Gobernación en 2015.

Y continuó: “Ya ningún dirigente peronista me da confianza. Basta (considerar) el silencio que han tenido todos con el tema de los contratos truchos y algunos de Cambiemos”, apuntó.

En otro párrafo cuenta que ha hablado mucho durante los últimos días con su primo Alfredo De Ángeli y anticipó que trabajará con Héctor Motta y otros empresarios avícolas “que son los que manejan la economía entrerriana”.

Moine anticipó que la discusión sobre la provincia “va a ser dura con la administración pública, pero ya lo dije, basta de jubilados a los 53 años cuando todos en la actividad privada nos jubilamos a los 65 los hombres y a los 62 las mujeres. Ya se los dije, alguien tenía que decírselos. Basta con los sueldos de 400.000 pesos. Eso va a ser un trabajo muy finito. Basta con los organismos descentralizados con presidente, vicepresidente, vocales..”, señaló con fastidio. Y agregó: “Hasta la (…) idea tengo de que quien nos represente los primeros cuatro años, todos los legisladores van a ser mujeres. No quiero ver un hombre, porque han demostrado que son corruptos, a la larga o a la corta. Nombrando familiares o afanando con contratos…”

Moine señaló que su “utopía” es posible porque hay una sociedad defraudada. Y, finalmente propuso a Emilio Martínez Garbino y a Luis Leissa como candidatos, en ese orden, para encabezar su propuesta electoral.