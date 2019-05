María Grande: De la picardía política a la falsa noticia

Las redes fueron una vez más el escenario en el que se expuso una noticia falsa; esta vez encabalgando a un artista popular callejero como protagonista de una inexistente noticia en el portal de UNO.









En esta tarde de 28 de mayo en que la Redacción de UNO trabaja solamente para su plataforma digital; mañana no se editarán diarios fruto del paro general, la atención parece puesta en cuestiones mínimas en apariencia; como el falso suceso que involucró al payaso Cartoncito.





El artista se comunicó con un periodista de este diario para precisar que actuó el domingo en María Grande pero que todo sucedió con normalidad. La fake news en cambio da cuenta que le robaron sus herramientas de trabajo y en ese falso relato castigan con una dosis de ironía a las autoridades mariagrandenses.





Que la iniciativa resulte divertida y picaresca no invalida la crítica de que quien la hizo ocultando su identidad. No reviste mayor gravedad el asunto; empero supone efectivizar una advertencia a los lectores porque, en definitva al artista nada le robaron. Además se impone reiterar que al daño real en las redes lo obtienen los hacedores de falsas noticias bien producidas, y este no es el caso.





La originalidad también es una virtud y en esta oportunidad brilla por su ausencia.





Otro caso pudo ser el de aquel ciudadano/a que sufragó en las últimas PASO con la portada de UNO a modo de voto.





El elector eligió votar en blanco y optó por introducir en el sobre una primera plana de este medio lo que dio notoriedad a su disconformidad con los postulantes clásicos y quizá el sistema de elección de autoridades.