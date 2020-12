mara.jpg Mara, la nena de 4 años trasplantada de corazón, ya recibió el alta ambulatoria

Desde ahora Mara deberá acudir periódicamente al hospital Italiano para realizarse los controles. Por este motivo la familia deberá permanecer un tiempo más en Buenos Aires, donde debieron alquilar en diciembre de 2020 una vivienda cercana al nosocomio para que los médicos puedan monitorear la evolución de la niña.

En esa fecha los médicos les habían informado a los padres de Mara que la pequeña necesitaba un trasplante cardíaco pediátrico.

Larga espera

Luego de 11 meses de espera, el viernes 20 de noviembre se conoció la noticia de que había aparecido un donante y al día siguiente fue intervenida. La operación se extendió durante varias horas y al atardecer fue trasladada a terapia de recuperación. “Ya salió. La están estabilizando y está bien. Hay que dejar que los terapistas hagan su trabajo ahora. A seguir rezando y empujando con buena vibra, que ese corazoncito va a latir muy fuerte”, había expresado entonces su familia a través de las redes sociales.

En el perfil de Instagram “Un corazón para Mara”, su papá Gerardo y su mamá Ana manifestaron ayer su agradecimiento “al ángel donante y a su familia, que dijo ‘Sí a la vida’, porque sin ángel donante no hay trasplante, y no hay oportunidad; también a la gracia de Dios que puso a ese equipazo de médicos que hicieron esto posible”. Y agregaron: “Nombrar a todos es imposible, decirles gracias no alcanza. Lo que hacen llega mucho más allá de lo que uno imagina”.

Cabe recordar que antes de esta cirugía de trasplante la pequeña ya había pasado por tres cirugías a corazón abierto: una a los nueve días, otra a los 10 meses y la tercera justo una semana antes de cumplir los 3 años.