Maquinaria agrícola: demanda récord se ve afectada por faltas de stock y demoras

“Si bien la industria aún no alcanza los niveles de venta de los años 2007 o 2008, la facturación acumulada en 2020 es superior a la de aquellos años, y se ubica en el tercer mayor volumen de los últimos 15 años, con un monto de 1.005 millones de dólares“, indicaron desde la institución.

Consultado sobre la realidad regional, Mariano Folmer, gerente de Ventas de Maquinarias Agrícolas de una de las más importantes empresas del rubro, que si bien tiene su sede principal en Crespo abastece a productores agropecuarios de toda la provincia, comentó a UNO: “Los últimos cuatro años se ha vendido con bastante continuidad y este año hubo bastantes ventas, pero hasta septiembre. Desde ese mes en adelante ha habido un poco de demora en las entregas y escasez de algunos productos, y esto hizo que la demanda fuera decayendo un poco”.

Respecto del fuerte crecimiento en la demanda registrado este año, Folmer evaluó: “Que se venda depende mucho del resultado de las cosechas, porque de ahí surgen los recursos del productor, que invierte en maquinaria para hacer más eficiente su trabajo, terminarlo en menor tiempo, y esto en definitiva redunda en bajar los costos de producción”.

A su vez, analizó: “La mayor demanda este año se debió a que hubo una buena cosecha, pero además hubo una financiación conveniente en pesos. Al no poder comprar dólares por las restricciones y al haber financiación en pesos hay quienes se volcaron a invertir en maquinaria”.

“Lo que más se vendió este año fueron tractores y enfardadoras. Son básicamente los rubros que más crecieron”, dijo, y expresó: “Los precios de los tractores dependen de la potencia y las características. Los más chicos están de 25.000 o 30.000 dólares, hasta 200.000 o 300.000 dólares; hay de todas las gamas. Se vende mucho con financiación, con créditos de las fábricas, de los bancos, que pueden ser de hasta tres a cinco años, y hay líneas en pesos y en dólares, son distintas alternativas; o a un año con cheque”.

En cuanto a las demoras en las entregas de mercadería, manifestó que se deben por un lado a que las fábricas estuvieron paradas un tiempo, principalmente al inicio de la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus a nivel nacional. “Luego pudieron arrancar, pero están la mayoría de las fábricas trabajando con muchísimos protocolos y con una merma en el personal por el tema del Covid. Además, hay problemas con los proveedores, que están en la misma situación de faltante de gente, y por ahí les faltan también piezas y materiales para producir”, explicó el empresario.

sembradora Maquinaria agrícola: demanda récord se ve afectada por faltas de stock y demoras

Desde una firma de General Ramírez coincidieron en que este año hubo más ventas de maquinaria agrícola. “Acá en nuestra zona se ha reactivado. Entiendo que es por el tema de las restricciones del dólar, ya que la gente no quería quedarse con pesos y compraba maquinaria”, dijo uno de sus directivos.

No obstante, lamentó: “Se ha vendido de todo y se podría haber vendido mucho más, pero no hay ahora mercadería, no hay nada. Si uno habla con otros concesionarios están en la misma situación, porque no hay importación. Y en cuanto a las fábricas nacionales, no solo han tenido inconvenientes para entregar stock por contar con menos personal por el Covid, sino que muchas no pueden producir porque no pueden traer de afuera componentes que necesitan”.

Origen

Acerca de las fábricas de maquinaria agrícola que abastecen a la provincia, Mariano Folmer mencionó: “En Entre Ríos no hay empresas que fabriquen esta maquinaria. Hay fábricas en otras provincias de la Argentina, y hay tractores que son importados; parte se hace acá y parte se trae de afuera”.

En este punto coinciden varios referentes del sector consultados por UNO, quienes indicaron que la mayoría de las compañías que fabrican y proveen de maquinarias al país están situadas principalmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y hay productos que ingresan desde Brasil u otros lugares.

No obstante, en el territorio entrerriano hay algunas fábricas de herramientas para las máquinas agrícolas, tales como tolvas, discos, chimangos, palas mecánicas para los tractores y demás, que al reactivarse el sector y poder trabajar normalmente, estarán en condiciones de generar más fuentes de trabajo.

Ventas a nivel país

Según el Indec, entre julio y septiembre de este año se comercializaron 5.330 maquinarias a nivel nacional, es decir, 986 unidades más que para el mismo período del año anterior.

El rubro con el mayor crecimiento fue el de implementos, que con una suba del 66,8% llegó a las 2.761 unidades vendidas en el trimestre analizado.

Le siguieron las sembradoras, que presentaron una suba del 5,2% con una venta de 711 unidades.