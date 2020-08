Malvinas: fuerte repudio a dichos del periodista Gustavo Sylvestre

Centros de Veteranos de Malvinas de todo el país, rechazaron y repudiaron los dichos del periodista kirchnerista Gustavo Sylvestre, que tildó de cobardes a los combatientes de la guerra en el año 1.982.

De esa manera, el malestar se hizo sentir en todas las provincias partiendo de los veteranos y de los familiares de los cambatientes que dejaron su vida en el territorio patrio.

Llamó la atención que ninguna repartición oficial del gobierno nacional, legislador o autoridad actual se haya expresado al respecto.

Gustavo Sylvestre tildó de "cobardes" a los combatientes de Malvinas

Gustavo-Sylvestre-TRES-CUARTOS-WEBSITE.jpg

Paraná

En este sentido, La Comisión Directiva del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Paraná emitió un comunicado de prensa, donde se manifiesta: "Repudiamos los dichos del periodista Gustavo Sylvestre, que insultó a todos los combatientes de Malvinas, a sus familiares de quiénes cómo héroes dejaron su vida defendiendo la patria. Señor periodista, su usted fuera una persona de bien, debería retractarse y pedirle disculpas a los familiares de los caídos en Malvinas, a los combatientes y a toda la comunidad Argentina".

Otra de las entidades que a nivel provincial y nacional, dejó sentada la defensa de los combatientes, fue la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas que enviaron una carta al canal C5N (Canal 5 Noticias), pidiendo que Sylvestre se retracte y pida disculpas. Entre las líneas de los párrafos de la carta expresan “Siendo nosotros, familiares directos de todos aquellos hombres que entregaron lo más sagrado que tiene un ser humano, “su vida”, defendiendo la soberanía de nuestras Islas Malvinas durante en Conflicto del Atlántico Sur en el año 1982 nos sentimos duramente agraviados“.

La nota está firmada por María del Valle Cayo (Secretaria), Sergio Aguirre (Tesorero) y María Fernanda Araujo (Presidente), todos miembros de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas. También es extensivo para honrar el honor de todos los que lucharon, los que volvieron y los que fueron olvidados y lamentablemente decidieron terminar con su vida.

"Durante la Guerra de Malvinas se enfrentaron alrededor de 15.000 soldados argentinos contando todas las fuerzas, contra casi 30.000 del lado británico. Todavía a 38 años de la guerra, la Causa Malvinas es un tema muy sensible, donde voces que no tienen conocimiento puede herir gravemente a los familiares y Veteranos. Es por eso que estas actitudes no deberían ocurrir Nunca Más", añadieron finalmente.

"No te va alcanzar la vida para pedir disculpas"

Otro que fue duro con el periodista oficialista, fue su colega Antonio Lage. "Lo que decís en la televisión es brutal. No hay lugar a equivocación. Lo que dijiste es una barbaridad", manifestó. Y agregó: "No te va a alcanzar la vida para disculparte con los argentinos que dieron la vida".

"No hay ninguna disculpa posible para semejante cosa. Solo decir 'me equivoqué de la primera a la última palabra, no sé qué me pasó, tuve una pérdida de tiempo, un brote psicótico o algo' porque no hay disculpa posible", continuó Laje.

Enojado, el conductor prosiguió con su descargo: "No está dirigida al general golpista o a los dos o tres generales golpistas, borrachos, que manejaban el escritorio. Cuando uno quiere dirigir un mensaje a un personaje da los nombres: primero se tiene el suficiente valor para dar nombre y apellido. Si vos te referías al borracho de Galtieri o a Benjamín Menéndez das los nombres".

Laje, quien además de periodista es piloto, opinó en relación con la guerra disputada en 1982: "Argentina perdió la guerra no por la cobardía, sino por la valentía de los oficiales y soldados, reconocida por los ingleses sistemáticamente. Jamás ellos se imaginaron que se iban a encontrar con los recursos cero que teníamos acá, contra el apoyo de Estados Unidos y Chile, jamás se imaginaron que se iban a encontrar con semejante resistencia. Sí, dirigidos por un borracho no tengas la menor duda".

Por último, y en una clara postura en defensa de los soldados que combatieron en Malvinas, cerró: "Los que fueron oficiales y soldados con cero recurso lo único que pusieron es corazón".