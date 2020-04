El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo ayer a UNO que está “súper conforme” con el desempeño de las fuerzas armadas en el marco de la crisis sanitaria. “Desde que empezó la pandemia tenemos dividida la tarea a través de 14 comandos de emergencia, y uno de ellos es el que agrupa a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, explicó al dar cuenta de su paso por Paraná y por su Santa Fe natal.

“Este es el despliegue operativo más importante desde el retorno de la democracia, por eso trato de ir una vez por semana a cada uno de estos comandos, especialmente a los que tengan unidades sanitarias”, precisó. “Las fuerzas armadas son sin duda la agencia logística más importante que tiene el Estado, y con una distribución geográfica más que importante”, añadió.

— ¿Cómo percibe el estado de ánimo en las fuerzas armadas al realizar este tipo de tareas sanitarias y de contención social?

–Están muy bien, entusiastas y muy bien predispuestos. Los integrantes de las fuerzas son muy bien recibidos por el conjunto de la sociedad y eso es grato, es aparecer en una tarea que los ubica del lado del pueblo. Cuando fue lo del 2 de abril de 1982 la soberanía significaba el intento de recuperación de Malvinas, era una soberanía territorial; pero también es soberanía preocuparse por y defender la salud de los argentinos. Me parece que en ese trabajo los veo muy predispuestos, yo estoy súper conforme y también es cierto que son muy bien recibidos.

En ese sentido el Chivo Rossi destacó que en muchos lugares, especialmente en grandes cordones urbanos, donde se nota el despliegue de la fuerza, “son aplaudidos cuando llegan y cuando se van”, y entiende que eso “los fortalece”.

Y agrega: “Cuando llegué al Ministerio de Defensa en 2013 me impuse que uno de los aportes que podía hacer era fortalecer los vasos comunicantes entre la fuerzas armadas y la sociedad civil. Pero ahora, cuando llegué en esta gestión, sentí que eso estaba más o menos resuelto”, aportó.

–Al inicio de la gestión hubo una frase de Alberto Fernández acerca de esa mirada, lo de la vuelta de página, que generó alguna polémica.

–Una frase que tenía que ver con poner de relevancia que hoy el cien por ciento de los integrantes de las fuerzas no tuvieron revista activa durante la dictadura militar. A 36 años años de democracia tenemos esta situación. Lo que sí yo creo que permitió la pandemia es que los argentinos vean todas las capacidades de las fuerzas armadas.

–¿Que vean para qué sirven?

–Sí, que vean para qué sirven, que es una pregunta que en tiempo de paz siempre, en algún momento, aparece. Yo creo que las fuerzas armadas han demostrado una enorme capacidad, con los medios que tienen, que claramente son insuficientes, de estar a la altura de las circunstancias. También un reconociemiento a los jefes, que asumieron el 28 de febrero, y cinco días después teníamos el primer caso Covid-19. O sea que tuvimos que iniciar todo este despliegue sobre la marcha y eso ha funcionado muy bien. El grado de consenso que tiene el Presidente permite que la anuencia social, que el acompañamiento sea muy importante

–Alberto Fernández inició su gestión con el objetivo central en la economía. ¿En qué medida esto le cambia la perspectiva de la gestión? ¿La cambia para siempre?

–Cuando uno es contemporáneo del proceso le cuesta tomar dimensión de lo que está pasando... Hoy lo decía, somos la generación de ciudadanos del mundo que un día se levantó y vio que el petróleo tenía precio negativo. Algo increíble, como para ver el nivel de la crisis que tenemos. Está claro que esto cambió la agenda, y me alegro por la inteligencia y la percepción del Presidente de la Nación que comprendió la dimensión de la problemática y así tomó decisiones anticipadamente. Y gracias a ello tenemos la situación que tenemos hoy. Lógicamente que la economía sigue siendo una preocupación, hemos visto que se presentó un plan para reestructurar la deuda y que el Gobierno invirtió casi tres puntos del PBI destinado a los sectores más complicados por la cuarentena, y medidas destinadas a sostener las empresas para que no despidan trabajadores. Alberto dice que el mundo no va a ser el mismo luego de esta crisis por el coronavirus.

–Si la soberanía es también defender la salud de la gente. ¿Es posible pensar en una transformación de las fuerzas armadas pensando en situaciones de ataques bacteriológicos?

–En mi anterior gestión creamos una compañía QBN (Química, Biológica y Nuclear) con capacidades y equipamiento que ahora estamos utilizando bastante en las desinfecciones, porque es personal muy capacitado. A mí me parece que hay un escenario distinto a eso. Todas estas tareas que están haciendo las fuerzas armadas hoy están consideradas como misiones secundarias en la doctrina de Defensa, ya que la misión principal es defender la integridad territorial. Ayer (por el martes) tuve una teleconferencia con cuatro exministros de Defensa. y todos los exministros consideraron que hay que revalorizar esta tarea secundaria. Tenemos una cantidad de unidades Umrem (Unidad Militar de Respuesta ante la Emergencia) que tienen que ser fortalecidas, darles más capacidades, adiestrar más al personal para esas tareas específicas y dotarlos de más equipamiento.

–¿El rol actual de las fuerzas armadas hubiera sido posible durante la gestión anterior?

–Si es por los hombres y por los medios sí, pero hay que tener la cabeza política para llevarlo adelante. Los hombres que estaban en 2015 son más o menos los mismos de hoy, y los medios son los mismos, pero hay que tener una decisión política para llevarlo adelante. En los países hermanos se está trabajando más o menos de esta manera. A favor mío está que cuando volví al Ministerio le dije al Presidente que había que recrear la Secretaría de Coordinación Militar ante Emergencias, que el expresidente Macri había reducido a una dirección. Y eso permitió tener un área jerarquizada y más eficiente.

Recorrida por el Hospital Militar de Paraná y entrega de insumos sanitarios

El gobernador, Gustavo Bordet, y el ministro Rossi recorrieron ayer el hospital Militar de Paraná y entregaron insumos y equipamiento, entre ellos respiradores, que permitirán ampliar la capacidad de contención sanitaria de Entre Ríos. Junto a la vicegobernadora, Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; y las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, recorrieron las instalaciones del nosocomio, que dispone de un espacio destinado a la atención de eventuales pacientes con Covid.

El gobernador destacó el trabajo epidemiológico de controlar la situación que se realizó en la provincia, en articulación con el gobierno nacional y los municipios. “Cada intendente ha tenido un rol clave y determinante en todo este proceso que venimos llevando adelante desde el aislamiento preventivo, social y obligatorio”, expresó Bordet.

Respecto de las actividades propuestas, dijo que la mayoría fueron autorizadas y se trabaja con el jefe de Gabinete de la Nación para las que restan. “Para poder ir de manera responsable, con los protocolos debidos, habilitando nuevas oportunidades para que comercios y profesionales entrerrianos puedan ejercer su trabajo”, explicó.

Y agregó: “Mi principal preocupación sigue siendo elcontrol de la pandemia y que no colapse el sistema de salud; y luego ir recuperando actividades económicas”.

Agradeció la presencia del ministro Rossi y al Ejército Argentino la colaboración permanente que tiene en esta y todas las emergencias.

Rossi, en tanto, le expresó su agradecimiento “al gobernador, al intendente, a los funcionarios y a los legisladores nacionales que nos están acompañando”, y precisó: “Venimos al hospital Militar, entre otras cosas para entregar insumos y equipamiento, entre ellos un respirador”. El dispositivo amplía las camas de terapia intensiva en ese nosocomio de Paraná.