Maltratos y gritos en una inmobiliaria de Paraná

En el audio, que logra grabar la mujer y que dura 48 segundos, se arranca escuchando el lamento de la misma por haber recibido un supuesto maltrato por la persona que lo atendía, en este caso el titular de la firma: "usted es un maleducado. A una mujer no se le grita, menos delante de mis hijos, que espero no sean como usted. Vergüenza ajena me da".

Acto seguido se escucha en un tono fuerte y en respuesta a la mujer: "Váyase de acá...Váyase de mi empresa. ya!!!"



Audio donde se denuncian gritos y maltratos en inmobiliaria de Paraná:





Embed





Se ha viralizado en las últimas horas un audio de WhatsApp donde queda en evidencia una serie de gritos y maltratos hacia con una supuesta clienta en una inmobiliaria de Paraná . El situación se habría registrado en las últimas horas en una empresa ubicada en pleno centro de la capital entrerriana.