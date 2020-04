Malestar de UTA por el pago parcial del sueldo a choferes

En la jornada de este lunes, Buses Paraná abonó el 50% de los sueldos de los choferes de colectivos y anunció que no tienen una fecha fija para poder saldar la deuda a los trabajadores afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Ante esto, el gremio se declaró en estado de alerta.

El secretario gremial de UTA, Sergio Groh no ocultó el malestar propio y de los trabajadores "habida cuenta que el sector empresarial, una vez más jugó con los sentimientos de todos nosotros escudándose en la crisis y pandemia que se vive en el país, y tratando de justificar lo que no puede".

"Los empresarios nos anunciaron en las últimas horas que pagarían el 50% de los sueldos, y que no tenían fecha del resto, ya que no tenían el dinero para cumplir", resaltó el gremialista para marcar: "Nos adelantaron que no tenían fecha y que la única manera que pudiera cumplir, era siempre y cuándo la Nación enviara los fondos necesarios, de lo contrario no se sabe qué va a pasar".

El enojo de UTA se basa en que "partiendo de una situación real, como es la pandemia del coronavirus, el sector empresarial se cubre y no quiere cumplir sus compromisos salariales. No es de este mes que adeuda, no saldó los 4.000 pesos del bono dispuesto por la Nación, y tampoco abonó en su momento los 8.000 pesos de diferencias salariales del mes de diciembre".

"Es claro que siempre buscan perjudicar y como no mantienen la palabra es que nos obliga a defender a los trabajadores con medidas de fuerza como pasó hasta hace poco tiempo. En esta oportunidad, y siendo solidarios con el resto de la sociedad y para no romper la normativa del gobierno nacional es que por el momento no vamos a parar", hizo notar Groh.

El secretario gremial de UTA, añadió en sus reclamos: "Es lamentable todo lo que está pasando, además de la deuda ya existente y que se suma una parte del sueldo de marzo por parte del sector empresarial, cada vez que se decidió en asamblea ir en medidas de fuerza descontaron los días como una nueva sanción para los trabajadores que lo único que hacían era exigir cumplir con los sueldos".

Con este panorama, aguardarán en las próximas horas si surgen las novedades de los empresarios para que se pueda cumplir si o si con los sueldos de los choferes de colectivos de Paraná.

Desde UTA se notificó a la Secretaría de Trabajo por la situación generada exclusivamente por Buses Paraná.