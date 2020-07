Malestar de peluqueros por declaraciones de la ministra de Salud

Distintos sectores de Paraná, están preocupados por la posible decisión de restringir una serie de actividades comerciales en la ciudad, a fin de reducir el movimiento y circulación. A los comerciantes que expresaron su rechazo, se sumó ahora el de los peluqueros.

Desde la Federación Entrerriana de Peluqueros – Peinadores y Afines "haciéndonos eco de las recientes declaraciones de la Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, sobre la necesidad de aumentar las restricciones en la ciudad de Paraná, es que manifestamos nuestro total apoyo a los colegas Peluqueros, Peinadores y Afines de Belleza, de esa jurisdicción, no avalando un regreso a la fase más estricta de cierre de comercios y servicios".

En tal sentido, indicaron: "Entendemos y sabemos el padecimiento de nuestra sectorial, la cual se ha visto imposibilitada de trabajar por casi 60 días, los cuales tras mucho esfuerzo y en cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios pudo volver al trabajo. No obstante ello, y a pesar de que la cadena de contagios no nace de nuestra actividad comercial, a raíz del pánico generalizado y desmedido, nuestros locales hoy día se encuentran trabajando a un 30% de su capacidad o menos, lo que representa una merma más que considerable en nuestros ingresos".

"Sabemos que el rubro peluquerías no soportaría volver atrás como una alternativa al control de la pandemia por Covid-19, ya que no solo significaría reducir nuestros ingresos nuevamente a cero, sino que los mismos no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado y volver a la etapa de locales cerrados implicaría solo más despidos y cierres definitivos de peluquerías y salones de belleza, los cuales como ya fue mencionado están muy complicados para seguir subsistiendo", se añadió en el comunicado de la entidad.

Más adelante, se marco: "Como ya lo hemos hecho en varias oportunidades, apelamos a la responsabilidad de los profesionales peluqueros y clientes, a los fines de atender y ser atendidos responsablemente cumpliendo estrictamente con el protocolo exigido por las autoridades".

En este sentido, la entidad resaltó: "Para concluir, reiteramos nuevamente nuestro total apoyo a los colegas Peluqueros, Peinadores y Afines de belleza, de la ciudad de Paraná y la Provincia de Entre Ríos, así como a todos aquellos rubros (Gastronomía, Hotelería, Gimnasios, etc.) afectados severamente por la cuarentena. Entendemos que mediante cumplimiento de los protocolos sanitarios, es posible volver al trabajo de manera segura y en consecuencia atender las erogaciones diarias como ser el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, alquileres, remuneraciones a empleados, servicio de electricidad, agua, gas, etc. Sin mencionar el carácter alimentario que poseen los ingresos obtenidos a raíz de tales actividades".