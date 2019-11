Maestras de apoyo y cuidadoras exigieron cobrar por su trabajo

Cuidadores domiciliarios, maestros integradores y afiliados, que tienen hijos con diferentes discapacidades, encabezaron ayer una protesta frente a la sede central del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) para reclamar por el atraso en el pago de reintegros. Roque Santana, padre de un joven con autismo y de una nena con secuelas de un accidente cerebrovascular, aclaró en diálogo con UNO que las demoras son diferentes según la prestación que se brinde. “Entre miércoles y jueves, les abonaron dos meses juntos a las cuidadoras de nuestros hijos. Es decir que nos están debiendo un mes”, señaló.

Pero advirtió que se presentan otras situaciones donde se registran deudas de ocho meses y explicó que una persona con discapacidad recibe diferentes servicios: traslados, rehabilitaciones con fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y equinoterapia.

“Esto se realizó frente a la no respuesta en estos meses que han ido pasando, porque a nosotros al viernes de la semana pasada se nos adeudaba desde julio”, manifestó.

El grupo de personas que realizó la manifestación pidió ser atendido por alguna autoridad de la obra social, pero la respuesta no fue la esperada. “Nos dijeron que no había directores, y nos ofrecieron si queríamos ser recibidos por alguien más. Había padres que estábamos con nuestros chicos y no podíamos estar exponiéndolos más al sol”, contó.

El Iosper hizo público un informe de la inversión destinada a afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que rondaría casi los 1.000 millones de pesos. Al respecto Santana expresó: “Nosotros estamos en grupos, y hoy –por ayer– fue una expresión pública de muchos afiliados y prestadores; no nos consta eso. Es un informe oficial del Iosper y ellos tienen sus contralores, como puede ser el Tribunal de Cuentas, y los datos deben ser reales. Pero que eso está saldando las deudas y no se han cortado las cadenas de pago, digo que no es así. Si no, no hubiese habido una manifestación”.

Durante la concentración se conoció que las maestras de apoyo presentaron alrededor de 700 firmas para exigir que se regularicen los pagos por los servicios prestados, siendo una iniciativa que surgió desde la costa del Uruguay. “Por eso hoy –por ayer– hubo expresiones de cuidadoras planteando diferentes situaciones. Había una mamá que presenta deudas desde marzo y un similar panorama se da con las rehabilitaciones, equinoterapia, respecto a distintos meses”, detalló.

Santana junto a su familia integra la Asociación Argentina de Padres Autistas (Apadea), delegación Paraná, aunque mencionó que durante la movilización participaron diversos colectivos de padres junto a los prestadores afectados. Por otro lado, adelantó que estarán atentos a cómo continúa el reclamo y si se obtienen respuestas, pero por lo pronto las familias y profesionales afectados no descartan una nueva medida de protesta.

Una de las cuidadoras que participaron de la medida relató que para poder facturar al Iosper deben ser monotributistas y contar con el libre deuda de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), pero al tener deudas pendientes no pueden cumplir con esa obligación.

Las maestras integradoras y cuidadoras domiciliarias se hicieron escuchar portando pancartas donde se daba cuenta de cada uno de los reclamos, sobre calle Andrés Pazos frente a la sede central del organismo estatal.