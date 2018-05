Macri, Varisco y otros intendentes acordaron no ampliar la planta de trabajadores

El presidente Mauricio Macri se reunió este mediodía en Buenos Aires, en Casa Rosada con los intendentes de todas las capitales de provincia con el fin de analizar la situación económico-financiera, social y consensuar una serie de acciones para mejorar el gasto público.





UNO dialogó con el intendente de Paraná, Sergio Varisco quién participó del almuerzo junto al mandatario nacional y 17 presidentes municipales más. El jefe comunal explicó: "El presidente Macri convocó a los intendentes de capitales de provincia, para hablar de la situación del país, y conocer de primera mano como se encontraba cada ciudad".





"El quería saber uno por uno cómo veíamos este proceso en la Argentina, y por sobre todo que le contáramos cómo se encontraba la situación económico y social de las ciudades, la gente y otros aspectos institucionales", resaltó para marcar: "Al encuentro asistieron intendentes de Cambiemos y de otros signos políticos que les toca presidir las comunas de las capitales de provincias".





Con respecto a lo analizado entre Macri y Varisco, contó: "Hablamos varios minutos de la situación de Entre Ríos y de Paraná, y en ese marco le expresé la necesidad de no frenar la obra pública ya que tiene un efecto dinamizador importante en las comunidades".





"De allí le repasé la gran cantidad de obras que se están ejecutando en Paraná con apoyo de la Nación, tal es el caso del Acceso Norte, Acceso Sur y una importante cantidad de viviendas, entre otros programas", resaltó Varisco.





El intendente también añadió: "Le expliqué al presidente que era necesario seguir acentuando las políticas sociales para enfrentar el freno del crecimiento que se está dando por los efectos de la devaluación".





Recordó: "La Argentina venía creciendo a buen ritmo en estos últimos dos años, y por los problemas por todos conocidos, en estos meses este proceso se detuvo".





En la reunión y almuerzo, los intendentes degustaron carne asada y entre comentario y cruce de información, aclaró Varisco: "No se habló de la palabra ajuste en este encuentro. Sí coincidimos con el Presidente en la necesidad de optimizar los recursos, transparentar al máximo los actos de gobiernos y apuntalar a la austeridad sin afectar los servicios".





Otro punto que reclamó el presidente a todos los presentes, fue "avanzar en un acuerdo para no agrandar la planta de personal en las comunas para de esa manera, entre todos ayudar a reducir el déficit fiscal".





Macri les informó que este plan de contención del gasto se inició en la propia Nación, y de allí la propuesta es llevarla a las provincias y a las intendencias.





Más adelante, reseñó el presidente municipal de Paraná: "Nación está muy interesado en avanzar con un programa que nosotros ya lo estamos haciendo. Es el proceso de cambiar el sistema de iluminación en las calles y viviendas, como es a través del uso de las lámparas Led".





"Le contamos a Macri cómo avanzamos en ese proceso de recambio de luminarias con un valor agregado, que estas medidas son ejecutadas por personal de la Dirección de Alumbrado de nuestra comuna", destacó Varisco.





Finalmente, y ante la consulta de UNO, si en la reunión, el presidente había consultado a Varisco sobre la situación judicial donde se encuentra imputado de formar parte de una banda narco, resaltó: "Ese tema no se me consultó, no se tocó, habida cuenta que en la reunión hubo puntos institucionales, como así también la relación Nación-comunas".