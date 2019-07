El candidato presidencial del justicialismo, Alberto Fernández, sostuvo ayer en Paraná que lo primero que hay que hacer, en caso de acceder al gobierno, es recomponer los salarios y jubilaciones. “Lo que estoy diciendo es que quiero recomponer el consumo, que está paralizado en la Argentina. Nos hemos acostumbrado a ver, mes a mes, que la caída del consumo en supermercados es del 10% y esto debería avergonzarnos porque eso es gente que no compra alimentos. ¡Y las caídas son estrepitosas, tremendas!”, indicó.

“Yo lo que voy a hacer el primer día es recomponer salarios y jubilaciones. Y voy a terminar con esta timba financiera. Voy a ponerle fin a los especuladores. Y voy a volcar todos los recursos a la producción y el trabajo”, prometió.

Junto a los candidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos y el gobernador, Gustavo Bordet, Fernández brindó una extensa conferencia de prensa para los medios locales. Allí explicó: “Cuando cae el consumo en un país que consume el 70% de lo que produce, como consecuencia cae la producción, luego llega el desempleo y entonces empezamos a empujar gente a la pobreza. Así fue que (Mauricio) Macri empujó más de 4 millones de argentinos que estaban en la clase media, y hoy están en el cono de la pobreza. A esos argentinos debemos rescatarlos, volver a traerlos al sistema productivo. Y a la pequeña y mediana empresa tenemos que darle las herramientas para que pueda crecer”.

Y agregó: “Estamos en un país enloquecido, que paga en intereses por las Leliq (Letras de Liquidez del Banco Central) lo mismo que tiene Buenos Aires por presupuesto anual. Equivale a dos presupuestos de Santa Fe. ¿Cómo va a funcionar la Argentina de ese modo? Se enojan porque digo que quiero que los jubilados tengan los medicamentos gratis, y me dicen ‘¡Qué locura! ¿Cómo se va a pagar?’, y yo respondo que alcanzan 10 días de intereses de las Leliq para eso”, apuntó.

Para Fernández, la cosa es sencilla: “El problema es dónde te querés parar. Si del lado de los jubilados, del que produce, del que trabaja; o si te querés parar del lado de los bancos. Quiero tener un sistema financiero que preste plata, y no que haga negocios especulativos con el Banco Central. Y creo que a la inflación hay que combatirla de otro modo. Está visto que (el problema) no era el consumo, ni era la moneda, porque han deteriorado el consumo durante cuatro años y la inflación sigue galopando”, describió.

Agrotóxicos

Uno de los temas espinosos que abordó el aspirante a la Presidencia es el uso de agrotóxicos, tal como se refirió a los agroquímicos, a diferencia de Macri, que en Gualeguaychú ante la misma pregunta los llamó “fertilizantes”. Igualmente la respuesta fue moderada, en línea con la postura del gobierno provincial.

“Nadie quiere que alguien termine contaminado por el uso de agrotóxicos. Ni los que consumen esos productos agrícolas ni los que están en las inmediaciones de donde se desarrolla su uso. Pero tenemos que ser cuidadosos de que esto no se convierta en un boomerang contra la producción (…) He visto el fallo judicial, me parece que su espíritu es muy loable, pero me parece un poco desmedida la decisión final, porque excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas”, indicó respecto de la sentencia que estableció una zona libre de fumigación en torno a las escuelas de campo (tres kilómetros para fumigación aérea, y un kilómetro para la terrestre).

“Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente, antes que nada. Sé que es un tema de la provincia y que me excede, pero a veces lo bueno y útil, llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial”, advirtió sobre la restricción.

La elección

Sobre el pronóstico electoral, se limitó a señalar: “A eso lo tienen que resolver los argentinos. Yo estoy muy confiado en que los argentinos entienden que hemos llegado a un punto donde es difícil seguir viviendo así”, explicó.

Luego añadió: “Cuando a uno le piden que se acostumbre a vivir en incertidumbre, es terrible. Cuando a uno le dicen que la educación pública donde por desgracia caen algunos, es terrible. Cuando le dicen que las universidades del interior no tienen sentido porque los pobres no pueden llegar a ser profesionales o universitarios, es terrible. Cuando uno va y ve que permanentemente la salud pública está cada día más deteriorada, es terrible. Cuando no encuentra un lugar conde buscar trabajo, es terrible. Cuando uno tiene trabajo y teme perderlo, es terrible. Nadie quiere seguir con lo terrible, nadie”, puntualizó.

“Y yo estoy convencido de que todos entienden que hay que dar vuelta la página para encontrar un futuro mejor. Humildemente digo que queremos volver y ser mejores de lo que fuimos. Eso quiere decir aprender de lo que pasó, corregir lo que se hizo mal, y profundizar lo que se hizo bien. Del otro lado tenemos a alguien que nos promete hacer lo mismo que ya hizo, pero más rápido. Y hacer lo mismo, es hacer terrible la vida de la gente”, añadió el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.

El candidato también se reunió con diferentes sectores de la economía, pymes, empresas, y referentes de la Unión Industrial y el Consejo Empresario con quienes dialogó sobre su propuesta para dinamizar la economía. “Cuando hablamos de economías regionales yo quiero trabajar codo a codo con los gobernadores. Porque no quiero resolver los problemas leyendo datos estadísticos, quiero escuchar a los que están in situ y me cuentan lo que les pasa”, afirmó.

Los candidatos

Al hablar del justicialismo, Fernández señaló: “No saben cómo operó como un disparador de la unidad de todos lo que ocurrió en Entre Ríos. Y si hoy hablamos como estamos hablando y tenemos perspectivas de cambiar la Argentina fue también porque Gustavo (Bordet), Edgardo (Kueider), La Pepo (Stefanía Cora), Blanca (Osuna), y (Marcelo) Casaretto hicieron mucho para que esa unidad ocurra”, afirmó en referencia a los candidatos. En esa parte de la conferencia elogió especialmente a los candidatos a senadores nacionales Kueider y Cora.

Durante la conferencia, el candidato presidencial se refirió a: “Una frase que usaba Raúl Alfonsín, que es alguien a quien yo quise mucho, y él decía que nunca debíamos dejar de lado la ética de la solidaridad. No podemos vivir en paz con gente que se ha caído del sistema, ni donde del total de chicos menores de 14 años más de la mitad son pobres”, afirmó.