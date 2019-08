Macri congeló el precio de las naftas y eliminó el IVA de algunos alimentos

En otra jornada intensa en materia de anuncios políticos y económicos, el gobierno nacional confirmó el congelamiento del precio de las naftas, que se implementará a través de la ley de abastecimiento ante la falta de acuerdo con las petroleras, además se resolvió que se mantendrá el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta diciembre, y finalmente, se anunció la eliminación del IVA para gran parte de los alimentos de la canasta básica, medida que regirá hasta fin de año. La medida incluye a los siguientes productos: pan, leche fluida y UAT, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar. Pan y harina ya tributan 10,5%.

La norma tiene vigencia hasta fin de año. Regirá en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Macri desde Twitter

Tras conocerse la medida, el presidente Mauricio Macri publicó un breve mensaje grabado a través de sus cuentas de redes sociales. “Mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio”, señaló el mandatario. En ese contexto, el jefe de Estado adelantó cómo se implementará la medida: “Vamos a controlar que esta norma se cumpla en todo el país” al tiempo que sostuvo: “Voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y para que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos”.

Controles

En Casa Rosada el ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que esta disposición tendrá un costo fiscal de 10.000 millones de pesos y que lanzarán inspectores a la calle para controlar el cumplimiento de la medida. El ministro por la tarde se reunió con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para hablar de la complementación de este programa y mañana –por hoy– será el turno de los supermercados chinos, informó Ámbito.

Beneficios para los UVA

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anticipó que el Gobierno girará a los bancos los fondos necesarios para que los bancos congelen las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta diciembre. “Es una decisión que se toma frente a la mayor inflación que generará la depreciación de la moneda ocurrida el lunes pasado”, señaló Frigerio ante los crecientes reclamos de quienes confiaron en la línea de crédito, indexada por inflación, que lanzó Cambiemos en el inicio de su mandato.

Según los cálculos del Gobierno la medida alcanzará a aproximadamente 90.000 familias, las 33.000 que obtuvieron créditos Procrear y las 60.000 que compraron viviendas a través de los UVA, que no pueden afrontar las cuotas atadas a la inflación, publicó Página 12.

El secretario de Vivienda, Iván Kerr, precisó que hoy el Gobierno sellará el acuerdo con los bancos, particularmente con el Nación e Hipotecario, que cuentan con el 70% de los créditos UVA otorgados durante el macrismo.

El salvataje para quienes confiaron en los créditos promocionados por el Gobierno es el segundo en pocas semanas. Macri ya había anunciado una compensación a través de un “subsidio temporario” de 15 meses , que comprendía las cuotas entre octubre de 2018 hasta las de diciembre de este año.

Con ley de abastecimiento

Tras idas y vueltas, y en el medio de fuertes tensiones con los empresarios del sector, el Gobierno avanzará con el congelamiento en el precio de los combustibles por 90 días. La medida se concretará mediante una resolución que será publicada hoy en el Boletín Oficial, tras frustrarse un encuentro con las empresas petroleras para buscar consenso sobre el tema, informaron fuentes del Palacio de Hacienda. La Ley de Abastecimiento habilita al Poder Ejecutivo a fijar precios, dictar normas que rijan la comercialización e, incluso, obligar a la producción de determinados productos, se informó respecto de una medida que generó fuerte revuelo político.

Lilita Carrió: “Nos van a sacar muertos de Olivos”

La diputada nacional Elisa Carrió elevó un mensaje esperanzador al equipo de gobierno de Juntos por el Cambio, que ayer se reunió en el Centro Cultural Kirchner en su tradicional encuentro de gabinete ampliado.

Eufórica, Carrió recordó: “Como le dije a Marcos Peña, en agosto íbamos a tener una caída y en octubre les ganamos por paliza”. La legisladora reiteró que no tiene dudas del triunfo del gobierno en octubre y convocó a “reventar las urnas”.

“A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover; nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie”, dijo la diputada y fundadora de la coalición gobernante, quien habló “desde el corazón, desde el alma” y fue ovacionada de pie por todos los presentes.

“No se borren, no se borren, los que se borran y especulan son cobardes. Vamos, este es el momento de la victoria. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón”, se despidió entre aplausos.

“Hay que aceptar el resultado y modificarlo, pero tengo la certeza de que ganamos en octubre”, aseguró Carrió.

“Nunca vamos a estar derrotados porque nuestra causa es justa”, agregó la socia del frente gobernante, que pidió defender al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de las críticas en su contra, y dijo que vio a muchos candidatos del interior del país “en soledad” durante la campaña, para los que pidió más apoyo.

“La libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consiguen con trabajo. El que no quiere trabajar no tendrá libertad”, siguió su arenga.

“Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las drogas porque se están muriendo los chicos”, sentenció Lilita.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Presidente, quien pronosticó: “El dolor nos está haciendo crecer”.