Luego de un ingreso tumultuoso los concejales comenzaron a trabajar

La situación es compleja. El Concejo fue convocado al Teatro para hoy a la mañana, pero una resolución del intendente, Sergio Varisco , no permitió su uso y no dio tiempo para sesionar a fin de elegir otro lugar. Hoy se iban a discutir tres proyectos en el Concejo: el propuesto por el Ejecutivo para llevar el boleto a 13,5 pesos más un aumento del 10% en julio; otro para llevar el boleto a 10,40; y un tercero para congelar el precio actual durante 12 meses. Pero el martes vence el plazo para tomar esta decisión y de no discutirse y aprobarse alguna de estas posibilidades el proyecto volverá a manos del Ejecutivo, que aprobará el precio de la tarifa a través de un decreto.