Lucía Varisco resaltó la figura de Raúl Alfonsín y reivindicó la actividad política

En un clima de fervor y entusiasmo radical cientos de militantes se dieron cita en el salón mayor de la Casa Radical donde tras la entonación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha Radical, hicieron uso de la palabra, la ex diputada nacional María Elena Herzovich; Gustavo Cusinato presidente del Bloque de Diputados Radicales de Entre Ríos; Humberto Varisco, Enrique Carbó, ex diputado provincial; Lucía Varisco, Diputada Provincial y el histórico dirigente nacional de Santa Fe, Luis Changui Cáceres quien cerró el acto con un discurso profundamente radical y motivador que alentó y enfervorizo a la militancia que con canticos seguía atenta las palabras de los oradores.

Carbó y Herzovich revalorizaron las gestiones de los gobiernos radicales de Sergio Montiel en la provincia y de Humberto Cayetano Varisco, en la ciudad de Paraná, de quienes destacaron la visión de futuro y el compromiso con el desarrollo además de la honestidad y capacidad de interpretar las necesidades de la ciudadanía.

Cusinato hizo hincapié en profundizar el sentimiento radical recordando los valores democráticos y la trascendencia del radicalismo en la historia reciente. El legislador también interpeló a aquellos dirigentes que se dicen radicales pero que adscriben atrás de candidatos que no pertenecen al partido pero que además distan mucho de comulgar con los ideales del centenario partido. En tal sentido hizo un llamado para que reflexionen en sus posturas y pidió a todos los radiales tratar de hacerles ver a quienes se han desviado de la UCR, que es necesario que los radicales estemos todos juntos apoyando a nuestros candidatos que por historia y por presente son los mejores para representar electoralmente a la Unión Cívica Radical tanto en la provincia, en la nación como en la ciudad. En ese orden manifestó su apoyo para la gobernación al diputado nacional Pedro Galimberti.

En uno de los discursos más duros Humberto Varisco cargó contra Rogelio Frigerio a quien acusó de haber sido, como funcionario de Carlos Menem, uno de los personajes que desde el ministerio de Economía. se encargaba de destruir los bancos estatales como el Banco de Entre Ríos en nuestra provincia para que sean cooptados por la banca privada para la que siempre opero fiel a sus propios intereses. Fue él quien, entre otras cosas, consecuente con su historia neo liberal y privatista apuro la caída del banco Municipal de Paraná, cerrando toda posibilidad de recuperación, dejando sin un banco importante y de fomento a nuestra ciudad.

No obstante, Con ironía Varisco expreso que Frigerio,” cuyo domicilio real es la ciudad de Buenos Aires, es bienvenido a la competencia con el radicalismo, a quien tendrá que acompañar tras el triunfo de la Unión Cívica Radical de la mano de Galimberti y todo el radicalismo acompañando esta propuesta”.

Gesta democrática

A su turno, Lucía Varisco agradeció el compromiso y la presencia de los militantes que desbordaron el salón radical.

“Hace un tiempo que teníamos ganas de generar un encuentro como este y esta fecha que nos convoca tiene un significado muy especial para los radicales. Conmemoramos aquella jornada histórica del 30 de octubre de 1983, en la que recuperamos la democracia en nuestro país, después de siete años de dictadura y terror. Una jornada que marcó un antes y un después en nuestra historia: recuperamos nuestros derechos y comenzamos a escribir un nuevo capítulo inaugurando el período más largo de vida democrática. Y lo hicimos de la mano del gran Raúl Alfonsín. La esperanza de la ciudadanía en aquellos días se reflejó en una masiva participación. La Unión Cívica Radical triunfó con casi el 52% de los votos, un tremendo respaldo a la figura de Alfonsín, que representaba la verdad y la justicia, y generaba una gran expectativa en la juventud”, expresó.

Y añadió: "Alfonsín fue un hombre de profundas convicciones, de un gran sentido de la responsabilidad y de un enorme coraje. Un coraje que lo llevó a oponerse férreamente a los crímenes de la dictadura y a decidir enjuiciar a las juntas militares, sentando así las bases para consolidar la democracia. Alfonsín llevó adelante planes de gobierno que tuvieron reconocimiento internacional y tuvo también una gran visión de futuro, que suponía tres grandes acuerdos para el país: un acuerdo político para el respeto irrestricto a la Constitución Nacional; un acuerdo social para que la salud, la justicia y la educación fueran verdaderas políticas de Estado; y un acuerdo económico para que todos los sectores pudieran confluir en un verdadero plan nacional de desarrollo. Por todo esto, la figura de Alfonsín trascendió a nuestra fuerza política y pertenece a todos los argentinos.

La buena política que compartimos con los correligionarios y amigos de la Lirer, buscando siempre fortalecer y darle rol protagónico al Radicalismo. Nosotros levantamos nuestras banderas, nuestros principios y nuestros valores... tenemos la fuerza de la militancia... acá se respira militancia... esto es el radicalismo. Tenemos historia, identidad, convicciones... No somos producto del marketing ni de las encuestas. Y estamos muy lejos de quienes creen que la política es como ir de pesca: tiran la caña para ver si sacan algo. Creemos en la política y en la militancia como herramienta para transformar la realidad".

Después criticó "la irresponsabilidad del gobierno nacional por la crisis económica y el ajuste sobre los sectores de menores recursos. También el peronismo que encabeza (el gobernador, Gustavo) Bordet sigue ajustando, aunque lo nieguen y que con desparpajo dicen que la provincia tiene un superávit que supera los 30 mil millones de pesos, pero lo que no dice que eso es consecuencia de la falta de gestión, de obras y acciones de gobierno y del atraso inmenso en los salarios de los trabajadores estatales, que no llegan a cubrir la canasta básica”. “El peronismo gobierna esta provincia hace 20 años y cada vez está peor y más estancada sin embargo el peronismo no se hace cargo de sus fracasos que lleva a los entrerrianos a sufrir cada vez más la desocupación, la pobreza y la inequidad.

El gobierno municipal movido por intereses elitista y manejándose frívolamemte con puestas en escena, abandona los barrios y las necesidades más urgentes que tienen allí los paranaenses. Tampoco les importa mejorar la situación de los trabajadores municipales que tienen condiciones laborales cada vez más precarias y con sueldos paupérrimos", señaló.

Para concluir: "Estamos en una etapa decisiva para el futuro de la provincia y el Radicalismo tiene que ser protagonista y encabezar ese proceso de cambio. Tenemos hombres y mujeres con capacidad y compromiso para hacerlo. Por eso estamos haciendo más y mejor Radicalismo. Nuestros principios y valores son clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la política, y para sentar nuevas bases para el desarrollo de la provincia. Nuestra democracia lleva grabada a fuego el nombre de Raúl Alfonsín y de la Unión Cívica Radical. Tenemos el legado de nuestros líderes... Tenemos convicciones, militancia y un proyecto a futuro así que ¡SIEMPRE ADELANTE!

Palabras de "Changui" Cáceres

El cierre del acto tuvo la palabra del histórico dirigente nacional de la UCR , Luis Cáceres, quien en un extenso discurso rememoró el arraigo popular y el compromiso social del radicalismo desde la recuperación de la democracia en 1983. En sintonía con Lucia Varisco aseguró que el radicalismo está en condiciones de encabezar las propuestas electorales y brego para que lleve sus propios candidatos de cara al 2023.

Advirtió las agachadas mezquinas de algunos dirigentes radicales "que solo quieren acovacharse en algún lugar cómodo y sin compromiso y pidió al conjunto del radicalismo estar atentos a los próximos desenlaces porque las miserias humanas pueden sepultar principios y convicciones". En tal sentido afirmo que el radicalismo debe cumplir el compromiso pendiente desde el gobierno de Alfonsín que no es otro que concretar los postulados máximos de nuestra constitución nacional haciendo real y concreto las palabras que tan sabiamente recitara el ex presidente: "Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura".