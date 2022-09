Lucía Varisco cruzó a Patricia Bullrich: "Querían que mi papá renuncie al cargo"

La diputada provincial (Juntos por el Cambio) Lucía Varisco salió al cruce de las declaraciones de la presidenta del PRO y exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. En el programa de Mirtha Legrand la dirigente respondió respecto de cómo actuaría en un caso de corrupción dentro de su propio partido. Bullrich involucró al exintendente de Paraná, Sergio Varisco, fallecido en 2021 y que previamente había sido condenado en el marco de la causa narcomunicipio. “A mí me tocó algo que me dolió en el corazón –arrancó la dirigente del PRO–. Cuando yo era ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico de un intendente, no del PRO, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, de la ciudad de Paraná. Varisco, que ahora murió. Murió, pobre, preso. Y yo no dudé. Yo no dudé. No me importaba que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación, y si él era responsable de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso como (la banda narco de Rosario) Los Monos. Igual. No me importaba que fuera lo que fuera. Igual”, disparó la funcionaria.