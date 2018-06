Los uruguayos vuelven a comprar en Entre Ríos

Por el dólar , ahora son los uruguayos los que empiezan a cruzar el río para comprar en la provincia. A pesar de las subas y los precios de los comercios argentinos y entrerrianos en general, en algunos rubros empezaron a encontrar ventajas. Aún no está instalado de manera masiva, pero en ciudades de frontera lo empiezan a ver.

El cruce vecinal entre las ciudades entrerrianas y las orientales existió siempre. Años anteriores, cuando se dieron grandes devaluaciones del peso argentino ante la divisa estadounidense, los uruguayos cruzaban de manera diaria hacia Entre Ríos. Tanto fue el movimiento en 2013 que provocó una medida llamada Cero Kilo, impulsa por el entonces presidente José Mujica para evitar la caída de las ventas en los comercios del país vecino. Es que los charrúas cruzaban a Entre Ríos a comprar, por ejemplo, litros y kilos de aceite y fideos, que luego revendían, hasta hacían colas para cargar nafta del lado argentino o simplemente se sentaban en un bar e iban al cine. Llegaban a comprar repuestos para autos, pagaban remedios y prótesis dentales en la provincia.

Pero después se revirtió y sobre finales de 2016 –y hasta por lo menos abril– fue notorio cómo los argentinos y los entrerrianos hacían más de 15 kilómetros de cola para cruzar a Uruguay solo para realizar algunas compras o disfrutar los días de descanso.

Ahora la tendencia volvió a cambiar, al menos ya no se dan aquellas colas de vehículos para cruzar al Uruguay. Al hecho lo advirtieron hace tiempo los sectores turísticos de la provincia que lanzaron campañas para atraer a los vecinos a Entre Ríos, para que disfruten de sus vacaciones de invierno en estas tierras.

"En principio hay algunos rubros que tienen productos más económicos de este lado, lo cual indicaría que empieza a convenir para ellos venir a comprar aquí. Después, el uruguayo no tiene la característica de ir en masa a comprar, pero igual todavía no se aprecia una cantidad de gente de Uruguay relevante como para decir que el cruce es grande, pero indudablemente el dólar genera que nuevamente convenga, en algunos rubros, venir a comprar a Argentina", dijo a UNO José Pérsigo, gerente del Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia. Explicó que no es como hace ocho años porque algunos precios se equilibraron, pero no todos. Destacó que son los productos alimenticios los que presentan al momento los mejores precios en el país, comparados con los de Uruguay.

"Esto es a pesar de las subas que se registran, los productos con precios más bajos están del lado argentino", agregó Pérsigo, y explicó que hay un trabajo que realizan organismos de Salto que dan cuenta de los precios y desde hace tiempo los relevamientos sobre precios en Uruguay, Argentina y Brasil, dan cuenta de que hay una tendencia de productos en general que tienden a estar más baratos –para ellos– del lado entrerriano.

"Esto es algo que se empieza a dar en estos días. Es prematuro remarcar que es igual que hace años. El uruguayo ahora viene y mira", agregó Pérsigo.

De todos modos, en rubros como en la nafta, según explicó, todavía hay una convivencia de precios. "De todos modos, con la movida de precios que hay puede que ahora convenga comprar de este lado, a pesar de que había llegado a niveles muy parecidos; se había dado un equilibrio importante, pero puede ser que con el tema de la devaluación convenga el precio de la nuestra", dijo Pérsigo, pero reafirmó que de todos modos esta situación es cuestión de este tiempo y seguramente de aquí en adelante se notará mucho más la presencia de uruguayos en la provincia realizando compras. "Aún es prematuro abrir un análisis más profundo, pero la tendencia es esa", confirmó.

A principio de año, cuando el dólar cotizaba en Argentina a 18 pesos, el costo de la nafta en el país era de 27 pesos en promedio, es decir que el litro costaba 1,5 dólares. Hoy, con el último aumento de la nafta, se llevó a casi 30 pesos el litro de súper, y con un dólar a 28,40 pesos el litro de nafta en argentina ahora –y por ahora– cuesta 1,05 dólares: en Uruguay siempre costó 1,6 dólares.

Desde el Centro de Comercio de Colón, su presidente Pablo Escher contó a UNO que notan compras de uruguayos en productos puntuales de indumentaria y que llegan por la variedad que pueden conseguir en Colón y que no hay en Paysandú. Pero también habló de aquellos signos que demuestran algunos cambios en los hábitos de compras. "Todo lo que es electrónico se emparejó, cuando hasta hace poco tiempo había una diferencia que era abismal y trataban de cruzar televisores de allá para acá, hoy por decirlo de alguna forma, está empatado", contó. Escher dijo que todavía no cuentan con relevamientos o con números que den cuenta del cambio en la situación, pero sí con opiniones y observaciones que demuestran el comienzo del fenómeno.

"Ahora está más parejo. Aumentó por ejemplo el intercambio de los paseos. Nos damos una vuelta por allá y ellos vienen para acá. El fin de semana allá había muchas patentes argentinas, pero en la aduana para volver a Uruguay también había cola de autos de mucha gente volviendo", contó, y agregó: "Otra situación que sirve como ejemplo: en un comercio de indumentaria que podemos decir que no es de primera marca, el 12 de abril en Colón todas las ventas de la tarde fueron para uruguayos. Ahora con el cambio (en las divisas) se vienen a pasear y compran".

También explicó que Colón está preparada para el turismo y eso también es un llamador, por ejemplo para la gastronomía, donde ahora un plato en un bar cuesta casi lo mismo en ambos lados del río Uruguay.

En los comercios de la costa este entrerriana hay muchas preocupaciones: los aumentos de las boletas de la luz llevaron a presentaciones judiciales que están encaminadas; el cierre de los comercios se nota con zonas en donde cuentan de a uno a los locales cerrados y vacíos; o las exigencias a que se declaren emergencias económicas que ayuden a bajar por lo menos algunos impuestos. Esto está atado a las bajas ventas que se registran no solo en Entre Ríos sino en el país, donde se acumulan meses que no terminan de repuntar. En este contexto, que lleguen vecinos de Uruguay a las localidades entrerrianas por lo menos ayuda; que ya no se den esas grandes colas de argentinos queriendo cruzar también. De todos modos, se trata siempre de las dos caras de una misma moneda.

"Por las repercusiones de la caída de la actividad, el compre fronterizo del lado uruguayo, los altos costos en los alquileres, bueno, por todo eso pedimos no hace mucho la Emergencia Comercial. El cierre de comercios fue muy importante y se mantuvo. En zonas céntricas de 1.000 comercios, el 14% están desocupados. Es importante. Por ahora no vemos una reactivación, pero puede darse con la venida de gente de Uruguay. Pero también será algo que beneficiará a algún rubro, no a todos", sintetizó Pérsigo desde el Centro concordiense. Mientras, por ahora, el Cero Kilo uruguayo sigue levantado.