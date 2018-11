Los trazos de Mario Milocco acompañarán la edición aniversario de Diario UNO

"Fue un gran desafío este trabajo con los periodistas, porque tuve que partir de los títulos, es una situación casi abstracta; manejándome con datos al vuelo y algunos conceptos que me fueron indicando. Era un poco adivinar de qué iba la cosa. De todas maneras, me parece que los resultados han sido positivos. Fue un trabajo muy importante", contó el artista a Escenario. Sobre el proceso creativo y las técnicas, indicó: "Fue leer cada texto, o si aún no había texto llamar y hacer consultas a los autores. Y después sentarme a dibujar. Cada uno de estos dibujos me ha llevado, aproximadamente, una mañana. En promedio hice dos ilustraciones por día. Fueron técnicas variadas, para algunos usé acuarelas, para otros birome, con otros lápiz de color. Fueron técnicas variadas que traté de adaptar lo mejor posible al mensaje de cada texto y también para darme un gusto". Mario se crió en Colonia San Martín y luego en Colonia Hernandarias, alternando el trabajo del campo con el dibujo y la lectura de historietas como Tony, D'Artagnan y Patoruzú. "Vine del campo a Paraná a los 19 años, pero dibujaba desde chico, nunca dejé de hacerlo. Cuando llegué me puse a trabajar en una agencia publicitaria haciendo dibujos publicitarios. Y al poco tiempo ingresé en la Escuela de Artes Visuales, donde cursé hasta 3º año, pero abandoné y me fui a Buenos Aires a trabajar en serigrafía, oficio del cual viví muchos años", contó. En la Escuela de Artes Visuales se empapó de la teoría y las técnicas. Para él fue una "apertura de cabeza"; además se relacionó con artistas como Amanda Mayor, Nelly Temón y Planas Casas. Pero decidió abrirse su propio camino.





Se instaló en Capital Federal en 1981, donde continuó haciendo dibujos publicitarios y luego empezó a meterse en el mundo del diseño gráfico, un poco haciendo cursos y, otro, estudiando por su cuenta. Paralelamente, dibujaba historietas e ilustraba fanzines. Fue uno de los creadores de la revista HGO –iniciales de Héctor Germán Oesterheld– uno de los fanzines más reconocidos en el mundillo porteño por la calidad de sus contenidos. En 1999 volvió a Paraná, donde instaló un pequeño estudio de diseño gráfico y serigrafía. Pero nunca abandonó su costado artístico. "En el 2000 hice mi primera exposición de acuarelas; en Paraná fui explorando cada vez más mi faz artística, sin descuidar mi trabajo. Y a lo largo de los años hice varias exposiciones, gané algunos salones", recordó Milocco. También desarrolló una labor docente dando cursos de serigrafía, y ahora coordina un taller de dibujo artístico. Pero su espíritu inquieto lo impulsa a seguir perfeccionándose, y ahora estudia grabado. "Probablemente no me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que quiero aprender. Pero por ahora me estoy perfeccionando en grabado y litografía, que es otro lenguaje totalmente distinto a la acuarela, el acrílico, la tinta o la birome. Siempre busco perfeccionarme en distintas técnicas, porque cada tanto tengo que plantearme algún desafío", concluyó.

Mario Milocco es paranaense, pero pasó su infancia en el campo. Artista autodidacta, tiene una gran trayectoria como dibujante publicitario, serigrafista y diseñador gráfico. En la década del 80 dibujó para fanzines y revistas porteñas, como O no, Zurmenage y HGO. Es cofundador de la revista paranaense Barriletes, diseñando las tapas e ilustrando algunas notas. Y este año, como ya lo hizo en otras oportunidades, colaboró con Diario UNO de Entre Ríos ilustrando las notas que serán publicadas el 12 de noviembre, en la edición del 18° aniversario de este medio.